Detaje tronditëse nga vrasja në Bathore, policia: Kunati ekzekuton me armë zjarri kunatën

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Bathore. Një person i identifikuar me inicialet A.K., ka vrarë me armë zjarri kunatën e tij, të identifikuar me inicialet J.H.

Mbetet e paqartë arsyeja përse ka bërë këtë veprim, ndërkohë që policia po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe për kapjen e autorit. Dyshohet se vrasja është kryer për çështje morali.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Informacion paraprak:

Më datë 15.09.2020, rreth orës 17:40, në Bathore, në rrugën “Apollonia”, pas një konflikti të çastit, për motive ende të paqarta dyshohet se shtetasi A.T., ka vrarë me armë zjarri kunatën e tij, shtetasen J.H.

Menjëherë forca të shumta policie kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë rrethuar zonën ku vijon krehjen e zonës për kapjen e autorit.

Gjithashtu është ngritur Grupi hetimor dhe nën drejtimin e Prokurorisë po vijon puna për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.