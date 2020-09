Porositë e fundit para Këshillit Politik, Bylykbashi dhe Vasili takim me Bashën

Pak orë para nisjes së Këshillit politik dy negociatorët e opozitës jo parlamentare Oerd Bylykbashi dhe Petrit Vasili pritet të takohen me kryetarin demokrat Lulzim Basha se sekretarin e Përgjithshëm të PD, Gazment Bardhi në selinë blu në ora 11.00.

Gazetarja Elda Menga ka mësuar se PD e LSI do të rikthehen në tryezën e dialogu politik me një kusht mos-prekjen e koalicioneve parazgjedhore, ndërkohë sa i takon hapjes së listave opozitaret janë të gatshëm për arritjen e një dakortësie me mazhorancës parlamentare.

Kujtojmë se ishte përfaqësuesi i PS, Damian Gjiknuri që thirri mbledhjen e Këshillit Politik pasditen e sotme në ora 18.00 me qëllim reflektimi e ndryshimeve kushtetuese në kodin e ri zgjedhor. Ndërkohë mbledhjes së Këshillit do i paraprije një vendimmarrje e Komisionit te Ligjeve ku do përcaktohet grupi I punës për përkthimin e ndryshimeve kushtetuese në ligjin e ri zgjedhor.