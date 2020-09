Përdhunoi shoqen e vajzës, Blerim Bizgjoni shpërthen në lot para Gjykatës: Kini mëshirë…!

“Nuk e kam bërë atë veprim, kini mëshirë!”. Keto ishin fjalët e Blerim Bizgjonit para Gjykátës ku u dha masa “árrèst me bùrg” për 40 ditë pasi ákùzohet për përdhùnimin e të miturës 13-vjeçare.

I arrestuari mesohet se nuk i ka mbajtur lotet ne gjykate. “46 vjeçari nuk e ka pranuar ákùzën e bërë kundrejt tij”, tha avokati mbrojtës Polikron Balliu para mediave duke shtuar se është një çështje sensitive dhe se ende nuk ka një akt të ekspertimit mjeko-lígjor.

Nderkohe qe policia ka zbuluar më herët detaje të reja rreth ngjarjes trònditëse në fshatin Vërdovë të Pogradecit ku 13-vjecarja dyshohet se u përdhùnua për një muaj nga 46-vjecari.

Bashkëshortja e Blerim Bizgjonit, të ákùzuarit për abùzim s*ksual ndaj të miturës, ka hùmbur aftësinë për të folur pas një áksídenti. Mesohet se gjate kohes kur dhùnuesi e detyronte të miturën të shkonte pas mesnate në dhomën e tij, bashkëshortja ka qenë prezente dhe ka parë gjithçka.

Babai i vajzës së mitur ka deklaruar se Blerimi ishte i interesuar për të fejuar të bijën. Arsyeja përse 13-vjeçarja qëndronte në shtëpinë e Blerim Bizgjonit ishte se familja e saj jetonte në kushte të vështira ekonomike, ndërsa babai thotë se arrinin të mbijetonin me 50 mijë lekë të vjetra në muaj.

Vajza e mitur, prej një muaji jetonte në banesën e autorit, pasi qendronte me vajzën e tij të cilën e kishte shoqe të ngushtë. E dhùnuara ka guxuar ta denòncojë në pòlici ditën e djeshme duke zbuluar se Ditën e Bajramit autori e kishte mbajtur deri në 4 të mëngjesit dhe atë natë ábùzoi s*kskualisht. E kishte kërcènuar se do e hidhte nga ballkoni dhe e përdhunonte çdo ditë.

Vajza është shprehur se ka qenë nën prèsion dhe kërcènim dhe vetëm para dy ditësh arriti të siguronte kontakt me një oficer pòlicie. Ajo është shprehur se nëse kjo situatë do vazhdonte, do shkonte deri në vetëvrásje.

“Ai më mbante në shtëpi dhe bënte sikur kujdesej për mua, por më ngácmonte dhe më pas më përdhùnoi. Për herë të parë më ka përdhùnuar në qershor të këtij viti. Më përdhùnonte çdo ditë në shtëpinë e tij. Fillimisht më mori duke i thënë babait se do të kujdesej ai për mua pasi familja ime më mbante dot për shkak të kushteve.

Dy javët e para sillej mirë, pastaj filloi të më ngácmonte me fjalë, kurse një natë më mbajti deri në orën 04:00 të mëngjesit në ballkon duke më kërcènuar se do të më hidhte nga ballkoni nëse nuk kryeja marrëdhënie s*ksuale. A mund të ketë ábùzuar edhe me vajza të tjera”, është shprehur mes të tjerave vajza e mítur.