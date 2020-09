Messi bëhet miliarderi i dytë i futbollit pas Ronaldos, shifra stratosferike që ka fituar këtë sezon

Ylli i Barcelonës, Lionel Messi është bërë miliarderi i dytë i futbollit. Pasi Cristiano Ronaldo më parë bëri këtë arritje, Messi tani ka fituar 1 miliard dollarë fitime gjatë karrierës së tij, siç raportohet nga Forbes.

Messi është lojtari me fitimin më të lartë në vitin 2020 sipas Forbes, me përfaqësuesin e Argjentinës që do të fitojë 126 milion dollarë – ndarje midis pagës së tij prej $ 92 milion plus $ 34 milion nga sponsora.

Pasi ra dakord së fundmi për të qëndruar te Barcelona për një sezon tjetër pas shumë pasigurive, Messi shpreson të ndihmojë klubin katalanas të kthehet në kohët e mira.

Përveç marrëveshjes së tij me Adidas, Messi gjithashtu ka marrëveshje me Pepsi, Budëeiser dhe kompaninë OrCam Technologies.

Ronaldo është në vendin e dytë në listën e Forbes, me sulmuesin e Juventusit që ka fituar 117 milion dollarë këtë vit.

Në vendin e tretë është sulmuesi i Paris Saint-Germain Neymar, i cili pritet të fitojë 96 milion dollarë. Përfaqësusi i Brazilit kaloi së fundmi te Puma pasi marrëveshja e tij me Nike përfundoi.

Shoku i tij i skuadrës, Kylian Mbappe është ngjitur dukshëm në listë në vendin e katërt. Ai pritet të fitojë 42 milion dollarë. Parashikohet që Mbappe do të vazhdojë të ngjitet në listë dhe ai mund të kalojë Neymar vitin e ardhshëm.

Në plotësimin Top-5 është Mohamed Salah i Liverpoolit, fitimet e të cilit arrijnë gjithsej 37 milion dollarë.