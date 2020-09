“Të dua”, komentet e 46-vjeçarit në Facebook për 14-vjeçaren që përdhunoi

Të tjera detaje vijojnë të dalin mbi abuzimin seksual të Blerim Bizgjonit, ndaj një vajze 14-vjeçare, në Vërdovë të Pogradecit.

Ka qenë nëna e vajzës, ajo që gjatë një interviste për mediat paraditen e së dielës, ka pohuar faktin që bija jetonte në familjen e Blerimit. Ky i fundit kishte premtuar kujdes ndaj saj, duke qenë që babai i 14-vjeçares vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe familja e tyre nuk kishte mundësi të kujdesej për vajzën.

Nëna tha se kishte vënë re shqetësim tek e bija, e cila më pas i kishte treguar për abuzimin e 46-vjeçarit ndaj saj.

Vajza ka denoncuar ngjarjen në polici, ku ka pohuar se prej një viti shkonte në shtëpinë e Blerimit pasi ishte shoqe me vajzën e tij dhe se disa herë ai e kishte ngacmuar me fjalë deri në ditën e Bajramit kur ai ka abuzuar me të në ballkonin e shtëpisë së tij. 46 vjeçari ka kërcënuar vazhdimisht të miturën që ajo të mos denonconte ndërsa e përdhunonte sistematikisht gjatë kësaj periudhe.

Por ajo çfarë vihet re, është fakti që Blerim Bizgjoni shfqte hapur edhe në rrjetet sociale, raportet e tij me minorenen.

Ai komenton në çdo postim të vajzës, zakonisht duke komplimentuar me fjalet: si “drit je”, apo duke leshuar ikona me zemra poshte fotove të saj. “Love- dashuri dhe I love you- të dua”, janë shënimet e Bizgjonit për 14-vjeçarjen, e cila në disa raste u përgjigjet me pëlqim komenteve të tij.

46 vjeçari e ngacmonte vajzën prej një viti por abuzimi ka ndodhur ditën e Bajramit, kur Blerim Bizgjoni ka kryer marrëdhënie me të miturën.

Ngjarja e rëndë ndodhi në ballkonin e shtëpisë, ku ai ka dhunuar dhe kryer marrëdhënie me të deri në orën 4 të mëngjesit, ndërkohë që të njëjtën gjë ka bërë edhe ditën e nesërme.

Më pas ai ka kërcënuar me jetë vajzën, duke i thënë se askush nuk do ta besonte edhe po ta denonconte në polici:

“Kam një prej drejtuesve kryesor në polici timin dhe askush nuk do të pranojë ty një denoncim”.

Ajo që është edhe më tronditëse mbetet fakti se ka qënë vajza e Bizgjonit, ajo që ka zbuluar mardhënien e shoqes së saj me babain, dhe i ka kërkuar moshatares të largohej prej tij.

-(Vajza e 46 vjecarit) Hiq dorë nga marrëdhënia me babain tim.

-(E abuzuara)Unë nuk mundem, më ndihmo dhe nuk do ta denoncoj në polici.

-(Vajza e 46 vjecarit) Unë nuk i them dot gjë babait, ai është shumë i dhunshëm me mua dhe nënën, thuaja ti.

-(e abuzuara) Nuk mundem.

Më pas të dyja kanë dalë nga shtëpia dhe vajza e abuzuar, ka bërë denoncimin në komisariat bashkë me nënën e vetë dhe një psikologe.(burimi:opinion.al)