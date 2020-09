Shahini: Nëse ka rritje infektimesh,mbështetemi tek plani B

Ministrja e arsimit Besa Shahini u është drejtuar përmes një video-mesazhi të gjithë nxënësve që do të ulen nesër në bankat e shkollës, në këtë situatë jo të zakonshme.

Pasi i ka uruar për fillimin e vitit shkollor, Ministrja Shahini ka kujtuar rregullat që nxënësit duhet të ndjekin për të minimizuar përhapjen e virusit.

“E di që do e keni shumë të vështirë të ndiqni protokollet e sigurisë së shëndetit që kemi vendosur në shkollat tuaja, por kjo është e domosdoshme në mënyrë që të minimizojmë përhapjen e koronavirusit në shkollë, i cili është ende mes nesh, dhe në mënyrë që të qëndrojmë sa më gjatë në shkollë”, tha ministrja.

Më tej, Shahini u shpreh se në rast të rritjes së infektimeve, plani B është kanali RTSH Shkollë.

“Në rast se duhet të mbyllim ndonjë klasë apo ndonjë shkollë për shkak të infektimeve atëherë do të mbështetemi tek plani B, që është kanali “RTSH Shkollë”, ku i kemi të xhiruara të gjitha leksionet që do t’i zhvilloni edhe në shkollë me mësuesit tuaj, dhe kemi edhe platformën online që do të shërbejë për mësim në kushte shtëpie. Nëse i keni harruar rregullat, ato i keni të afishuara në dyert e shkollave si dhe duhet të pyesni mësuesit tuaj”, u shpreh Ministrja.