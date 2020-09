Aksident tragjik në Rrugën e Kombit, ndërron jetë drejtuesi i motorit

Një aksident i rëndë ka ndodhur në askin Morinë-Milot ku drejtuesi i mjetit F.N., me banim në Kosovë ka humbur jetën si pasojë e përplasjes me motor me drejtues shtetasin J.N.

Njoftimi policisë:

Mirditë/Informacion paraprak

Në aksin rrugor Morinë-Milot,në fshatin Reps,mjeti me drejtues shtetasin F.N.,banues në Ferizaj, Kosovë është përplasur me një motorr me drejtues shtetasin J.H.,banues në Prizren Kosovë, ku për pasojë ka humbur jetën.

Shërbimet policore ndodhen në vendgjarje dhe po punojnë për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.