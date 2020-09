Të hënën në shkollë! Fëmijët ‘vetëdeklarim’ për COVID-in/ Formulari që duhet të kenë me vete çdo ditë

TIRANË- Me rifillimin e shkollës, fëmijët e vegjël kanë mbi supe edhe një përgjegjësi të madhe. Ministria e Arsimit i ka ngarkuar atyre që të deklarojnë “nëse janë të prekur me COVID, ata vetë ose familjarë”.

E gjitha do të shkruhet mbi një formular që do të plotësohet çdo ditë nga nxënësi dhe fëmija dhe do duhet t’u dorëzohet mësuesve para se të hynë në shkollë. Formulari nuk bën një diferencim midis nxënësve të shkollave fillore dhe atyre 9-vjeçare, pra si një nxënës i klasës së parë ashtu edhe një i klasës së nëntë do të duhet të plotësojë këtë formularë dhe të dy kanë të njëjtën përgjegjësi.

Mbi të gjitha, formulari shton koston për prindërit, edhe pse jo shumë e lartë.