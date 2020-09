Gjyqtarja e prangosur për korrupsion: Nuk kam shtëpi, e prisja prej një viti arrestimin

Gjyqtarja Mimoza Margjeka foli sot per here te pare pas arrestimit me akuzen e marrjes se rryshfetit prej 6 mije eurosh me qellim lirimin e nje te arrestuari ne Pogradec.

Nderkohe qe brenda gjykatës po e prisnin katër të bashkëdyshuarit e tjerë , SPAK dhe gjyqtarja, Margjeka hodhi akuza në radhë të parë ndaj policisë.

Margjeka para gjykatës dha alibinë ku hedh poshtë dyshimin, ajo tha se zgjatja e komandimit ne Apelin e Korces, nga KLP, kishte qene nje lajm i keq per te.

“Jam nene e nje vajze, nuk kishim mundesi te merrnim shtepi ne Korce ku me derguan me detyre, ndaj flinim me hotel me bashkeshortin dhe merrnim edhe vajzen me vete sepse eshte e vogel ne moshe kopeshti”, ka thene gjyqtarja.

Ajo ka shtuar se e pret arrestimin prej nje viti, qe kur vendosi te mos njohe zgjedhjet e 30 qershorit ne Durres dhe refuzoi ti jape mandatin Valbona Sakos.

Nga ana tjeter avokati i arrestuar per kete rast Skender Demiraj hodhi një alibi tjetër duke këmbëngulur se Nejton Bali ia kishte marrë lekët të ëmës për t’i humbur në bixhoz.

Në përfundim pasi dëgjoi akuzat e kundër akuzat gjykata la në fuqi masat që kishte firmosur në mungesë.

Gjyqtarja Margjeka u shpreh se nuk kujton asgjë dhe se ka shkuar vetëm në masat e sigurimit për shkak të situatës së Covid-it dhe praktikat janë të Gjykatës së Apelit. Gjyqtarja theksoi se do ta kalojë Vettingun dhe se bashkëshorti i saj është në burg padrejtësisht, pa asnjë provë.