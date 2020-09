Turqia i nënshtrohet presionit të BE, pranon të ulet në bisedime me Greqinë

Turqia bëri një deklaratë të fortë për vendet e Mesdheut dhe të Bashkimit Europian, diten e sotme, duke thënë se komentet e tyre kanë qenë të njëanshme dhe “të shkëputura nga realiteti” , por shtoi se Ankaraja ishte ende e hapur për bisedime të pakushtëzuara me Greqinë.

Anëtaret e NATO-s, Turqia dhe Greqia kanë pretendime të mbivendosura për kufjitë kontinentalë dhe të drejtat për burimet e mundshme të energjisë në Mesdheun lindor. Në një deklaratë të përbashkët të Enjten, shtatë shtetet e Mesdheut të BE thanë se blloku do të hartojë një listë të sanksioneve të reja ndaj Turqisë në fund të Shtatorit. Ky vendim do të merrej nëse Ankaraja nuk do të negocionte për të zgjidhur mosmarrëveshjen me Greqinë dhe Qipron.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme turke Hami Aksoy tha në një deklaratë se Greqia duhej të “ulej pa kushte në tryezën e negociatave me Turqinë” për të arritur dialogun dhe bashkëpunimin në rajon. Ai shtoi se Athina duhej të tërhiqte anijet e saj ushtarake nga anija anketuese Oruc Reis e Turqisë me qëllim de-përshkallëzimin e tensioneve. K.K/LajmiFundit.al