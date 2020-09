Sebastian Vettel zgjedh ekipin për kë do të garojë vitin tjetër në Formula 1

Katër herë kampioni i Botës në Formula 1, Sebastian Vettel nënshkroi një marrëveshje me ekipin Racing Point, i cili do të quhet Aston Martin nga sezoni i ardhshëm.

Kishte dyshime nëse gjermani do të vazhdonte në F1 pasi Ferrari njoftoi në maj se Carlos Sainz i McLaren do të zinte vendin e tij.

Sidoqoftë, Sergio Perez njoftoi të Mërkurën se do të largohej nga Racing Point në fund të sezonit aktual, pavarësisht se kishte një marrëveshje deri në 2022, duke hapur një vend të lirë.

“Jam jashtëzakonisht krenar të them se do të bëhem shofer i Aston Martin në 2021,” tha Vettel në një deklaratë. “Është një aventurë e re për mua me një kompani të vërtetë legjendare makinash. Unë kam qenë i impresionuar me rezultatet që ekipi ka arritur këtë vit dhe besoj se e ardhmja duket edhe më e ndritshme.

“Energjia dhe angazhimi i Lawrence [Stroll, pjesëtar i Racing Point] për sportin është frymëzuese dhe besoj se mund të ndërtojmë diçka shumë të veçantë së bashku.

Vettel fitoi katër tituj botërorë radhazi me Red Bull midis 2010 dhe 2013, por shkëlqimi i tij është zbehur nga gabimet në kohët e fundit. Në vitin 2018, disa gabime në gjysmën e dytë të sezonit bënë që Vettel të humbte epërsinë e kampionatit dhe shansin e Ferrarit për një titull të parë botëror që nga viti 2007.

33-vjeçari u nënshkrua nga Ferrari me qëllim për t’i dhënë fund thatësirës së titujve kampionë, por shfaqja e shoferit të ri emocionues Charles Leclerc përfundimisht bëri që Vettel të mos konsiderohej më shoferi numër një.

Vettel është i 13-ti në renditjen e shoferëve, pasi ka regjistruar vetëm 16 pikë deri më tani këtë sezon dhe ndodhet 29 pikë prapa shokut të skuadrës Leclerc.

Sidoqoftë, për sa i përket fitoreve, Vettel është i treti më i suksesshëm në historinë e sportit, pas vetëm Michael Schumacher dhe Lewis Hamilton.

Racing Point tha se marrëveshja e Vettel “është një deklaratë e qartë e ambicies së ekipit për t’u vendosur si një nga emrat më konkurrues në këtë sport”.

“Të gjithë në Silverstone janë jashtëzakonisht të ngazëllyer nga këto lajme,” tha drejtori Otmar Szafnauer në një deklaratë.