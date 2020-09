Mitsotakis reagon pas deklaratës së Erdoganit: Turqia ka vetëm dy rrugë…

Teksa tensionet mes Turqisë dhe Greqisë sa i përket kufirit detar vijojnë të jenë të larta, shefi i qeverisë së Athinës Kyriakos Mitsotakis, në një shkrim për mediat ndërkombëtare “Le Monde”, “The Times” dhe “Frankufurter Allgemeine Zeitung”, nuk kursen kërcënimet ndaj Ankarasë.

Kemi nevojë për dialog, por jo me armë. Ajo që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e vendit tim kërcënon mirëqenien dhe sigurinë e të gjitha shteteve anëtare të BE-së, shton rrezikun e dobësimit të NATO-s dhe kërcënon shtetin ndërkombëtar të ligjit. Greqia ka forcën ushtarake për të shmangur çdo agresion turk. Sidoqoftë, një konflikt ushtarak midis dy vendeve tona sigurisht nuk është në interesin e askujt”, shkruan kryeministri grek.

Sipas Mitsotakis, Turqia ka vetëm dy rrugë: ose të bashkëpunojë për të gjetur gjuhën e përbashkët ose të vazhdojë të bëjë agresorin dhe të paguajë kostot financiare duke aluduar për një izolim.

”Zgjedhja është e qartë. Turqia mund të bashkëpunojnë dhe të gjejë gjuhën e përbashkët, ose mund të vazhdojë të veprojë si agresor, duke luajtur lojëra në periferi të Evropës, dhe për të paguar një shumë të konsiderueshme financiare për sjelljen. Mund të zgjedhë nëse Greqia do të jetë një urë apo një pengesë për partneritetin dhe përparimin“, thekson Mitsotakis në shkrimin e tij.

“Nëse Turqia do të kishte zgjedhur urën, unë besoj se Presidenti Erdogan do të kishte akoma potencialin për të arritur një marrëveshje ambicioze, afatgjatë me BE që do të përfitonte nga të gjithë. Mosmarrëveshjet nuk zgjidhen me forcë, hile ose manipulim, por në mënyrë paqësore dhe përmes respektit të ndërsjellë dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. Kjo nuk duhet të jetë kështu. Zgjidhja është e thjeshtë. Ne jemi ulur Ne diskutojmë mbi ndryshimet tona. Dhe ne po përpiqemi të arrijmë një marrëveshje. Nëse nuk kemi sukses, atëherë do të lejojmë që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të vendosë. Në fund të fundit, pse duhet të ketë frikë Ankaraja nga sundimi i ligjit?”, shton më tej kryeministri grek.

Kryeministri gjithashtu iu referua takimit në Berlin dhe tërheqjes së Turqisë nga ajo që u ra dakord. “Gjatë gjithë kësaj unë kam qëndruar i hapur për dialog. Kur Berlini ofroi të ndërmjetësojë, ne u ulëm me mirëbesim në përpjekje për të gjetur gjuhë të përbashkët. Ne madje arritëm të arrijmë një “marrëveshje me shkrim”. Rezultati ishte që Turqia përfundimisht u tërhoq, duke zbuluar bisedime joformale, por sekrete. Shpresat që unë vazhdoj të kem për Turqinë nuk e fshehin realitetin tim. “Ne kemi nevojë për dialog, por jo nën regjimin e shantazhit, “ tha ai.

Mitsotakis thekson se retorika turke është e një epoke të kaluar, ku flitet për luftë dhe armiq.

“Retorika turke i përket një epoke të kaluar. Flet për armiqtë, dëshmitarët, luftën dhe gatishmërinë për të paguar çdo çmim. Kjo është gjuha dhe sjellja e një vendi kandidat, i cili kërcënon jo vetëm dy Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian, Greqinë dhe Qipron, por edhe vetë BE, një fakt që shqetëson seriozisht shtetet anëtare , shprehet Mitsotakis.

Ndërkohë, sipas mediave turke, artikulli i Mitsotakis cilësohet si skandaloz dhe kërcënues për Ankaranë.

Ankaraja ka akuzuar prej kohësh Greqinë për ndjekjen e politikave maksimiste në Mesdheun Lindor dhe ka theksuar se pretendimet e saj detare shkelin të drejtat sovrane të Turqisë.

Tensionet rinisën pasi Turqia njoftoi planet për një studim sizmik në jug dhe në lindje të ishullit grek Kastellorizo nga 21 korriku-2 gusht.

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell paralajmëroi javën e kaluar se punimet e eksplorimit të Turqisë janë “kundër interesit të BE-së, të drejtave sovrane të vendeve anëtare të BE-së dhe ligjit ndërkombëtar”.

Ndërkohë Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka kërkuar nga palët të ulen në tryezën e diskutimit dhe të lenë retorikën që kërcënon sigurinë në rajon dhe jo vetëm.(burimi: gazetashqip)