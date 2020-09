Marrëveshja Kosovë-Serbi/ Reagon ashpër Grenelli ndaj Kosovës: S’keni dhënë asnjë sugjerim, vetëm kritika

I dërguari i posaçëm i administratës Trump për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka vazhduar replikat e tij në Twitter.

Ai tani i është kundërpërgjigjur kryeparlamentares, Vjosa Osmani, të cilën e ka kritikuar duke i thënë se nuk ka dhënë asnjë sugjerim për marrëveshjen e Ëashington por vetëm kritika.

“Gjatësia e kohës që një politikan është në detyrë nuk është domosdoshmërisht problemi. Përvoja mund të bëjë ndryshime të mëdha. Zakonisht problemi është krenaria e autorësisë dhe marrja e meritave. Ju nuk keni dhënë asnjë sugjerim për këtë marrëveshje. Vetëm kritika sepse nuk ishit në krye të detyrës”, ka shkruar Grenell.

Kjo kundërpërgjigje e Grenellit vjen pasi Osmani kishte thënë se pajtohet që simbolizmi nuk mund të krijojë punë, derisa ka theksuar se këtë nuk mund ta bëjnë as politikanët e korruptuar.

The length of time a politician is in office is not necessarily the problem. Experience can make a big difference.

Pride of authorship or getting the credit is usually the problem.

You’ve given no suggestions to this agreement. Only criticism because you weren’t in the lead. https://t.co/cY6FIU66BH

— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 11, 2020