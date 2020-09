Koronavirusi vë në dyshim festimet e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri

Teksa kufizimet e reja të koronavirusit hedhin në dyshime festimet e Krishtlindjes, hotelet dhe restorantet në Mbretërinë e Bashkuar janë goditur nga një valë anulimesh.

Analistët janë shprehur se nëse rregullat e reja ndalojnë tubimet e më shumë se gjashtë personave gjatë sezonit festiv, mungesa e festave të Krishtlindjes dhe takimeve të mëdha familjare, mund t’u kushtojnë miliarda paund shitësve të veshjeve apo ushqimoreve.

“Mendoj se kjo mund të zvogëlojë shpenzimet me pakicë me miliarda”, tha analisti i pavarur i shitjes me pakicë, Richard Hyman. Ai shtoi se shitjet e veshjeve do të goditen, por mendon se lodrat dhe dhuratat padyshim që do të blihen.

Sezoni festiv është kur shumë shitës me pakicë japin pjesën më të madhe të fitimeve të tyre vjetore. Por tani shumë dyqane janë të dëshpëruar pasi u detyruan të mbyllnin dyert për muaj me radhë gjatë bllokimit.

Për hotelet dhe restorantet në Britani, java që shoqëron Krishtlindjet dhe Viti e Ri janë gjithashtu jashtëzakonisht të rëndësishme. Disa vende marrin deri në 40 për qind të fitimeve të tyre vjetore midis Halloween dhe janarit.