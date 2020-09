SPAK “kap peshkun e madh”, Yuri Kim i quan “prokurorë heronj”

Ne foto: Ambasadorja Amerikane Yuri Kim me kryeprokurorin e Spak Arben Kraja, zv.drejtuesin Altin Dumani dhe prokuroret Vladimir Mara e Eneid Nakuci.

Ambasadorja amerikane ne Tirane Yuri Kim i ka dhene nje mbeshtetje te forte diten e sotme zyres se prokurorise se posacme SPAK.

Ne faqen zyrtare te ambasades u publikuan fotot e takimit te ambasadores amerikane me prokuroret qe bejne pjese ne SPAK.

Diplimatja e SHBA ne vendin tone i ka cilesuar prokuroret si heronj.

“Prokurorët e SPAK janë nismëtarët dhe udhërrëfyesit e reformës në drejtësi. Na duhen më shumë heronj të tillë”, shkruan shpjegimi i fotos ne faqen zyrtare te ambasades.



Behet me dije se ditet e fundit, SPAK ka finalizuar nje hetim shume te rendesishem per zyrtare ne nivele shume te larta ndersa rezultatet pritet te behen publike ne momentin e finalizimit te procedurave te hetimit.

Mesa duket apeli i mehershem i ambasadorit Donald Lu per kapjen e peshqve te medhenj do te behet realitet tani, pas formimit te SPAK e cila po mbeshtetet nga afer prej SHBA dhe BE, citon lajmifundit.al.



Tri dite me pare SPAK finalizoi aksionin e arrestimit te gjyqtares se Apelit te Korces Mimoza Margjeka ku ra ne pranga edhe avokati Skender Demiri i cili kishte dhene 6 mije euro ryshfet per lirimin e nje trafikanti klandestinesh te arrestuar ne korrik te ketij viti ne Pogradec./lajmifundit.al