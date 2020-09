Raporti i DASH, PD: Qeveria largoi investitorët amerikanë, e ka kthyer Shqipërinë në vendin më të korruptuar në Evropë  

Ish deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka komentuar raportin e DASH për investimet në Shqipëri duke thënë se nën qeverisjen e Edi Ramës, vendi ka kapur fundin. Tabaku akuzon se Rama e ka kthyen Shqipërinë në vendin më të korruptuar në Europë dhe se po largon investimet amerikane nga vendi.

Sipas saj, Rama do të gjykohet për shkatërrimin e ekonomisë nga shqiptarët më 25 prill.

Deklarata e plotë e Jorida Tabakut

Nën qeverisjen e kryeministrit në ikje, Edi Rama, Shqipëria ka kapur fundin. Vendi ynë renditet si më i korruptuari në Europë dhe klima për të bërë biznes është armiqësore. Përfundimet janë të Departamenti Amerikan të Shtetit, i cili tregon se kjo qeveri është e kalbur nga korrupsioni, duke varfëruar shqiptarët akoma më shumë.

Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit vë në dukje se korrupsioni endemik ka përfshirë çdo strukturë të qeverisë dhe e ka kthyer Shqipërinë në vendin më të korruptuar në Europë dhe rajon.

Shqipëria konsiderohet nga bizneset amerikane si vendi më pak i përshtatshëm si pasojë e korrupsionit. Tenderat dhe koncesionet dhe kontratat korruptive të PPP-ve janë kthyer në kryefjalën e shqetësimeve të çdo sipërmarrësi vendas apo të huaj. Këto kontrata prishin dhe shkatërrojnë tregun e lirë dhe konkurrencën e ndershme, pasi hartohen duke patur parasysh vetëm përfitimin personal të qeveritarëve.

Për shkak të korrupsionit të qeverisë Rama, shqiptarët nuk përfitojnë dot nga milionat e investimeve amerikane. Shqipëria me pozicionin e saj strategjik në Ballkanin Perëndimor, frymës pro amerikane dhe krahut të punës duhet të ishte një vend ku bizneset dhe sipërmarrjet amerikane duhet të ishin ndër më të pranishmet në rajon.

Fatkeqësisht, kjo qeveri i ka mbyllur prej 7 vitesh shqiptarët në burgun e oligarkisë.

Raporti thekson raste konkrete të bizneseve amerikane, që janë larguar si rezultat i korrupsionit qeveritar me të cilin janë përballur. Qeveria ka qenë armiqësore ndaj investimeve të tilla, ka favorizuar korrupsionin përballë investimeve të partnerëve strategjikë të vendit.

Sot më shumë se kurrë është e domosdoshme që vendi të çlirohet nga prangat e një monopoli vrastar për ekonominë dhe qytetarët. Shqiptarët kanë nevojë për punësim, që kjo qeveri ua mohoi për 7 vite me radhë. Shumica e heshtur e shqiptarëve, e atyre që nuk e harrojnë dhe as gënjehen nga premtimet boshe të Ramës në 25 prill 2021 do t’i japin goditjen me votë njeriut të oligarkëve dhe krimit të organizuar.

Për t’i dhënë një frymë dhe shpresë Shqipërisë në Punë, Partia Demokratike ka në bazë të programit të saj konkurrencën e lirë dhe rikthimin e saj në çdo sektor dhe treg, taksën e sheshtë 9% e cila do të rrisë investimet e huaja dhe vendase, mundësi për të gjithë ata që duan të punojnë ndershmërisht, një shtet të drejtë dhe jo pengues për biznesin.

Ne nuk premtojmë mrekulli, por gjëra të thjeshta. Do ta kthejmë ekonominë në normalitet dhe në funksion të qytetarëve. Kjo do t’u japë mundësi qytetarëve të punojnë këtu dhe jo të largohen me mijëra, siç ka ndodhur këto 7 vjet.

Shumica e heshtur do të vendosë për një Shqipëri partnere me sipërmarrjen. Të rinjtë me shpresë do të vendosin për një vend ku puna vlerësohet. Shqipëria ka ende shpresë!