Meri Shehu bën parashikimin për 12 shenjat e zodiakut dhe paralajmëron …

Dashi

Shume shanse e mundesi qe keni patur ne jeten tuaj tashme do zvogelohen ne numer, por edhe mund te permbysen ato qe keni arritur deri tani.

Demi

Do futeni ne nje periudhe me startegjike dhe te matur. Do merrni me shume kenaqesi shpirterore dhe pune gjate kesaj periudhe. Do jeni te fshehte.

Binjaket

Do jeni ne nje periudhe shume ekonomike ne kete periudhe. Lidhjet e planeteve do ju rikthejne disa te mira ne pune qe lidhen me shkrime publikime apo intelektuale e tregti.

Gaforrja

Cdo gje qe pretendohet e lehte ne kete periudhe do jete e veshtire. Do merrni me shume veshtiresi pozicione pune madje do jeni ne pritje ne shumicen e raste. Po keshtu ne jeten personale do mbeten ne raft.

Luani

Aferdita ne shenjen tuaj ju cliron nga pasigurite. Do fitoni shume nga ana ekonomike nese merreni me mjeksi faramaci e pune teraupetike. Do keni fat ne jeten er otike.

Virgjeresha

Jeni ne nje moment ku mund te ndihmoni veten apo te beheni pjese e nje terapie, e cila do ju cliroj fizikisht e psikologjikisht. Ceshtjet ekonomike mbeten ne vend ose kthehen mbrapsht.

Peshorja

Do beheni gati te shikoni partneret tuaj ne cift te ndryshuar apo nje martese qe permbysest ose nje biznes qe permbyset si projekt. Merruni me veten te tjeret nuk jane aty per ju.

Akrepi

Ju rikthehet nje munesi ngdalsimi ne punen tuaj per te reflektuar ne lidhje me ndryshime apo rregullime qe mund te beni. Mos beni fillime te reja dhe rregulloni jeten erotike duke pare mire me ke keni te beni.

Shigjetari

Nje person ju del shume i keq apo krejtësisht ndryshe nga sa e kishit menduar qe ishte. Nje zhgenjim ky qe do ju beje te reflektoni per shume kohe dhe te ftoheni ne fushen e ndjenjave.

Bricjapi

Nje ceshtje familjare te cilen e quanit te rregulluar apo sqaruar mund te rikthehet perseri. Nje djal apo i aferm do ju krijoj probleme familjare.

Ujori

Per ju dita sjell nje mundesi per te ber gjera te vlefshme qe kane te bejne me jeten tuaj, punen, te ardhmen por qe mund te quhen edhe si nje lloj terapie.

Peshqit

Do ngeli pas ne vend persa i perket vrrullit qe keni marre. Ka ardh momenti te shikoni me me kujdes se cfare pune mund te jete me e mire per ju. Nje njohje ne pune do ju ngreje moralisht dhe erotikisht.