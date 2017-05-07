Zgjedhjet, Macron është president i ri i Francës
Lajmifundit / 7 Maj 2017, 19:07
Bota
Mediat raportojne se Emmanuel Macron është president i ri i Francës.
Kandidati i pavarur centrist ka fituar 65.1 për qind të votave në raundin e dytë të votimit në zgjedhjet presidenciale, që u mbajt sot.
Ky lajm i referohet televizionit kombëtar francez.
Ai ka mposhtur bindshëm ekstremisten djathtiste, Marine Le Pen, që ka marrë vetëm 35.9 për qind të votave, ka treguar rezultati i një ankete të porositur nga transmetuesi publik i Francës.