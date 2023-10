Tekstet shkollore, PD publikon sms-në: Në kulmin e krizës, kryeministri në ikje rrit çmimet e librave për klasat...

Eksperti i Arsimit Ndriçim Mehmeti, me anë të një statusi në “Facebook” ka publikuar disa mesazhe, ku tregohet sesi janë rritur çmimet e librave për klasën e tetë dhe të nëntë.

Mehmeti shprehet se në kulmin e krizës, kryeminisitri në ikje dhe qeveria rrisin çmimet e librave për klasat e teta dhe të nënta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Postimi i ekspertit të Arsimit Ndriçim Mehmeti:

Kryeministri ne ikje Rama dhe qeveria rrisin çmimet e teksteve.

Nderkohe qe kryeministri ne ikje Rama dhe qeveria propaganduan tekstet falas per nxenesit nga klasa 1-7, nuk harruan te rrisin çmimet per tesktet shkollore te klases 8 dhe 9, jane edhe me te shtrenjtat ne gjithe arsimin e detyruar.

Drejtuesit dhe mesuesit e shkolles detyrojne prinderit te paguajne 6% me shume se nje vit.me pare dhe kjo me urdher nga larte dhe me nje arrogance te dukshme edhe ne menyren e komunikimit.

Kjo eshte dhurata qe kryeminstri Rama u bene 80 mije nxenesve dhe prinderve te tyre ne prag te fillimit te vitit te ri shkollor. Me poshte sms derguar prinderve.

[gallery ids="1062487,1062488,1062489"]