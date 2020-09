‘Njëherë më ftuan në…’/ U zhdëp në dru nga gruaja e Nojes, flet Brisilda: Më kan…

Pak javë më parë bëri bujë në rrjetet sociale video ku një grua rríhte një femër tjetër. Personazhet e videos janë Margarita Gjoni e cila dhùnoi të dashurën e të fejuarit, Brisilda Rrokun. Kjo e fundit ka dhënë një intervistë për “Shqipëria Live”, ku rrëfeu se është kercenuar që të bënte atë video.

“Me Nojën kam patur raport miqësor. Kam pak kohë që i njoh dhe nuk është aspak e vërtetë që më kanë mbajtur me bukë për dy vite. Nuk kam punuar në lokalin e tyre, vetëm i kam ndihmuar kur kam patur kohë të lirë. Unë kam punuar në një call center dhe s’kam pasur asnjë lidhje me Margaritën. Raporti jonë ka qenë rastësor, kam patur jetën time.

Më ftuan për kafe dhe më çuan në shtëpi, e më bënë prèsíon me thíka, më det.yruan që të bëja video. Më morën nga çanta gjërat e mia dhe më bënë prè.síon që të bëja videon. Më thanë se do më vrísnín dhe më kèrcènuan me familjen. Gjithashtu kanë ardhur e më kanë kèrcènuar te shtëpia ime në prani të familjarëve”, tha 22-vjeçarja.

E pyetur nëse ka patur lidhje me Nojën, ajo e mohoi një gjë të tillë. “Nuk është aspak e vërtët se kam hyrë mes tyre, ata kanë pas pr.obleme dhe unë nuk di shumë për to. Nuk kam patur shumë konfidenca me to, por di që kanë qenë të ndárë”, tha Brisilda.