Kim Kardashian njofton fundin e reality show-t që e bëri të famshme

Shfaqja më e gjatë televizive e familje Kardashian po mbaron, ka njoftuar Kim Kardashian West.

“Ka qenë shumë i vështirë marrja e një vendimi të tillë. Ka qenë e vështirë si familje për t’i thënë lamtumirë Keeping Up Ëith The Kardashians,” tha ajo në një deklaratë të postuar në Twitter.

Shfaqja ka zgjatur për 14 vjet dhe i ka bërë mega-yje globale Kim-in, vëllezërit dhe motrat e saj, prindërit e tyre, partnerët dhe fëmijët.

Sezoni i fundit, i 21-ti, do të transmetohet në fillim të vitit 2021.

Duke shprehur falënderimet e saj për “mijëra individë dhe biznese” të përfshirë në program, Kim gjithashtu shtoi: “Unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse për të gjithë që na kanë shikuar dhe mbështetur mua dhe familjen time këto 14 vitet e fundit të pabesueshme”.

“Kjo shfaqje na bëri atë që jemi dhe unë do të jem gjithnjë në borxh ndaj gjithsecilit që luajti një rol në formimin e karrierës sonë dhe ndryshimin e jetës tonë përgjithmonë,” vazhdoi ajo.

Pasi lajmi u be publik për shkatërrimin e shfaqjes, motra e saj dhe bashkë-ylli Khloe Kardashian shkroi në Twitter: “Emocionet po mbushen sot … ndryshimi është i vështirë, por ndonjëherë i nevojshëm”.K.K/LajmiFundit.al

I love you guys so much!!! Thank you for everything!!! The emotions are overflowing today ❤️💋💔 change is tough but sometimes needed. I can’t express how much I love and appreciate you guys

— Khloé (@khloekardashian) September 8, 2020