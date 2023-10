Hapen 2 tendera me vlerë 138.2 mln lekë për blerje kitesh! Anulohet gara e hapur nga ISHP për teste

TIRANË- Nevoja për testime për të gjurmuar rastet e dyshuara si të infektuar me COVID-19, ka rritur kërkesën për kite shtesë. Në buletin javor të Agjencisë së Prokurimeve Publike janë hapur dy tendera për blerje kitesh.

Tenderi i parë është hapur nga Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza me fond limit prej 67.3 milionë lekë pa TVSH, me objekt kontrate: “Blerje kite reagente dhe materiale mjekësore për analizat e matësit ne gjak astrupograma (SET për 1 (një) Analizë)”.

Në tenderin e hapur është vendosur edhe çmimi për çdo njësi që do të blihet. Një njësi për kryerjen e testit nuk duhet të kushtojë më shumë se 305,5 lekë pa TVSH, dhe fituese do të shpallet kompania me ofertën më ekonomike të favorshme.

Kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë ofertat deri më datë 28 shtator, dhe kohëzgjatja e kontratës është 24 muaj. Tenderi tjetër i hapur është nga Qendra Kombëtare e Transfuzionit te Gjakut Tiranë, me fond limit prej 70.8 milionë lekë.

"Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër "Blerje kite reagente për testimin me metodën NAT (përfshire vënien ne përdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike) Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku te gjitha kushtet janë përcaktuara për një periudhe 12 mujore", thuhet në dokumentin e tenderit.

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 12 muaj duke filluar nga data e nënshkrimit të marrëveshjes ndërsa ofertat duhet të dorëzohen deri në 28 shtator 2020.

Ndërkohë është anuluar tenderi i hapur nga ISHP për blerje kitesh me fond limit 14 milionë lekë për shkak se asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhej me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.