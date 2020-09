Ditë e keqe për Elon Musk, nuk do ta besoni shifrën marramendëse që humbi në vetëm 24 orë

Pasuria neto e Elon Musk ra me 16.3 miliardë dollarë, fshirja më e madhe një-ditore në historinë e Indeksit të Miliarderëve Bloomberg.

Prodhuesi i makinave elektrike ra me 21% në tregtinë e Nju Jorkut, lajmi më i madh ndonjëherë në lajmet e një partneriteti midis konkurrentëve Nikola Corp. dhe General Motors Co., duke thelluar një shitje që filloi javën e kaluar pasi u hodh poshtë për t’u përfshirë në indeksin S&P 500 .

Njerëzit më të pasur në botë kanë parë lëkundje të forta në vlerat e tyre neto kohët e fundit ndërsa tregtarët me pakicë përshpejtojnë blerjen dhe shitjen në aksione. Jeff Bezos i Amazon.com Inc. humbi 7.9 miliardë dollarë në një ditë, ndërsa Zhong Shanshan shtoi më shumë se 30 miliardë dollarë në pasurinë e tij duke e bërë atë personin e tretë më të pasur në Kinë pasi aksionet e kompanisë së ujit në shishe që ai themeloi u rritën pas një ofertë fillestare publike.

Aksionet e Nongfu Spring Co., shishet me kapak të kuq shiten në të gjithë Kinën kudo, nga stendat e rostiçerisë nënë dhe pop deri në hotelet e nivelit të lartë, u rritën me 54% në debutimin e saj në Hong Kong, duke e çuar pasurinë e Zhong në 50.9 miliardë dollarë.

Humbja e Musk dhe fitimi i Zhong janë lëvizjet më të mëdha në historinë e indeksit Bloomberg, duke përjashtuar rishikimet e vlerës neto për divorcin, rishpërndarjen dhe trashëgiminë. Rënia e Musk do të ishte edhe më e madhe nëse ai nuk do të kishte mbledhur këstin e tij të tretë të opsioneve tani me vlerë 2.2 miliard dollarë i lidhur me paketën e tij të kompensimit.

Musk, i cili tani është me vlerë 82.3 miliardë dollarë, ra prapa Bernard Arnault për të pestin në listën e njerëzve më të pasur në botë. Shefi ekzekutiv i Tesla-s u bashkua për pak kohë në klubin e qindra miliarderëve muajin e kaluar, falë paketës së tij të guximshme të pagave dhe një tubimi gati 500% në aksionet e Tesla nga janari deri në fund të gushtit.