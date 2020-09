Viti i ri shkollor/ Shahini në Durrës: Të mbrohet shëndeti i shokëve, mësuesve dhe familjarëve

Pak ditë kanë mbetur për fillimin e vitit të ri shkollor për të gjithë nxënësit, të cilët do të përballen me rregulla të rrepta për të parandaluar përhapjen e COVID-19.

Ministrja e Arsimit, Besa Shahini u takua ditën e sotme me nxënës të Durrësit duke përmendur një se është shumë e rëndësishme përmbushja e të gjitha rregullave anti-covid. Përveç se përballjen me rregullat e rrepta anti-covid, nxënësit e Durrësit do të përballen edhe me mungesën e shkollave për shkak të tërmetit të 26 nëntorit.

“Nxënësit tanë, përtej sfidave të përbashkëta që paraqet kjo periudhë e pazakontë, mezi presin të rikthehen në bankat e shkollës me vetëdije të plotë se respektimi i rregullave dhe protokollove të kujdesit shëndetësor janë mbi të gjitha mbrojtje e shëndetit të vetë atyre, shoqeve e shokëve, mësuesve dhe familjarëve të tyre po ashtu. Me nxënës të Durrësit, zonë e prekur nga tërmeti, bashkëbiseduam pikërisht për nisjen sa më mbarë të këtij viti shkollor”, shkruan Shahini.