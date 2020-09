Paloka plas bombën: Edi Rama po përgatit vjedhjen e zgjedhjeve, mblodhi krerët e bandave…

Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka ka bërë një denoncim të fortë mbrëmjen e sotme, kur ka thënë se kryeministri Rama po përgatitet të vjedhë zgjedhjet e ardhshme paralamentare.

Paloka e mbështeti denoncimin e tij duke u shprehur se Rama i mblodhi krerët e bandave në një hotel në Durrës, dhe PD do të bëjë një denoncim për këtë rast në ditët në vijim në momentin e duhur.

“Rama do përpiqet që të japë sinjale se do të vjedhë dhe i ka mbledhur banditët edhe në Durrës. Ai ka mbledhur banditët dhe kriminelët e Durrësit në një hotel dhe ne do të bëjmë denoncimin. Iku Gjushi me bandat nga Durrësi. Kur të vijë momenti i duhur do ta publikojmë.

Kjo është një gjë e sigurt dhe do të merret vesh se i njeh i gjithë Durrësit. Gjushi kishte fijet me bandat, prandaj ka ardhur Rama që të mbajë lidhjet për zgjedhjet, se janë futur në kónflikt me njëra-tjetrën”, ka thënë Paloka.