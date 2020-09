Kontrolle me radar, drager dhe dronë/ Pezullohen 234 patenta në 72 orë, 53 shoferë në pranga

Drejtoria e Policisë Rrugore, 8 shtator 2020Gjatë 72 orëve të fundit: 234 leje drejtimi të pezulluara, 53 drejtues mjetesh të arrestuar dhe 5391 masa administrative.Policia Rrugore në të gjithë vendin, përgjatë fundjavës dhe deri në këto momente ka vijuar kontrollet me radar, drager e dronë, për evidentimin dhe ndëshkimin e shkelësve të kodit rrugor 📸🚔🚓✍, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore🚑.Gjatë 96 orëve të fundit kanë vijuar kontrollet në të gjitha akset rrugore dhe si rezultat janë konstatuar shpejtësi tej normave të lejuara, që varionin nga 50 deri në 80 km/h mbi normën e lejuar 🙏✈️!!!. 🏠????🚑????.Si rezultat i kontrolleve me radar janë tërhequr 169 leje drejtimi, për shpejtësi mbi normën e lejuar.Nga kontrollet me drager në të gjithë vendin janë pezulluar 65 leje drejtimi, për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit.Janë arrestuar në kushtet e flagrancës 25 drejtues mjetesh, për drejtim mjeti në gjendje të dehur, si dhe 28 të tjerë, për drejtim mjeti pa leje drejtimi.Janë vendosur 1362 masa administrative për parakalime të gabuara dhe 54 për mosrespektim të sinjalistikës rrugore dhe manovra të rrezikshme në rrugë;23 masa maksimale me vlerë 30 mijë lekë të rinj, pasi drejtuesit e mjeteve ishin shtetas të huaj; 526 masa për mosvendosje të rripit të sigurimit dhe 1018 për përdorim të celularit; 386 për mosvendosje të kaskës mbrojtëse dhe 1725 masa për parkime të gabuara;211 masa për mosdhënie përparësie këmbësorëve, si dhe 86 masa për shkelje të semaforit.Policia Rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor, me qëllim që destinacioni të jetë i sigurt.#zbatorregullatudhëtoisigurt#RespektoKufizimeteShpejtësisëmos🛫🛣️#MosPërdor🥃gjatë drejtimit të🚘

