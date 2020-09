Jep dorëheqjen drejtoresha e qeverisë Rama

Drejtoresha e përgjithshme e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Rudina Dëgjoni ka dhënë dorëheqjen nga detyre diten e sotme.

Burime të abcnews konfirmojnë dorëheqjen e Dëgjonit por nga ana tjeter ende nuk dihen detaje rreth arsyes që e kanë çuar atë të heq dorë nga posti që mbante.

Ne vend te drejtoreshes se dorehequr mesohet se është emëruar Elisa Berziu.

Nga ana tjeter eshte per tu theksuar se drejtoria ku ka ndodhur ky rotacion eshte nje nga me te rendesishmet jo vetem per shebimet qe mbulon por edhe per fondet e medha qe qarkullon nga buxheti i shtetit./lajmifundit.al