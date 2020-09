SHBA/ U prek nga koronavirusi, vdes këngëtari i njohur

U prek nga Covid 19 dhe situata u përkqesua shpejt për knëgëtarin kryesor të Temptations, Bruce Williamson. Në moshën vetëm 50 vjecare ai është ndarë nga jeta për shkak të sëmundjes. Sipas TMZ, lajmin e konfirmoi vetë i biri i Williamson, përmes një postimi në mediat sociale.

“ Nuk ka fjalë në botë që mund ta shprehin atë cfarë ndiej në këtë moment, të shumë babi, faleminderit që je i mrekullueshëm, faleminderit që je ai që je. I lutem Zotit të takohemi sërish”, ka shkruar ai.

Bruce iu bashkua Temptations në 2006-tën duke u kthyer në vokalistin kryesor dhe zërin e albumeve Back to the Front, të 2007-tës e Still Here të 2010-tës. Ai vetë pat thënë dikur se kishte bërë më shumë “ në gjashtë muaj me temptations nga c`kanë bërë shumë artistë gjatë gjithë jetës së tyre”.

Williamson, që pat kënduar në kore kishash, kishte treguar interes për t`iu bashkuar kolektivit legjendar Motoën që prej 1994-tën, por vetëm në vitin 2005 kishte arritur ta përmbushte ëndrrën e tij.