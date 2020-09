Koronavirusi, trajtimet premtuese që kanë shpëtuar jetë…

Ndërsa ka ende kaq shumë pasiguri, njohuritë se si funksionon koronavirusi dhe si ta luftojmë atë po konsolidohen ngadalë. Pas tetë muajsh të pandemisë, mjekët po menaxhojnë trajtimin më të mirë të sëmundjes.

Disa terapi bazohen në barna krejtësisht të reja, ndërsa të tjerët bazohen në barna të zakonshëm që në studimet e mëparshme klinike tashmë janë treguar të sigurta dhe efektive për sëmundjet e tjera.

Përmirësime të tjera u morën duke modifikuar pak trajtimet standarde. E gjithë kjo, pak nga pak, po shpëton jetë.

Nuk janë zbuluar receta për mrekulli ose zgjidhje të thjeshta në lidhje me kurimin e COVID-19. Barnat antivirale, antitrupat dhe terapitë imunostimuluese, qofshin ato individuale ose në formën e koktejeve të ilaçeve, do të duhet kohë për tu rafinuar. Edhe një vaksinë nuk do ta ndalojë plotësisht virusin në rrjedhën e tij dhe pasojat afatgjata që COVID-19 mund të ketë në shëndet mbeten të panjohura.

Një nga shumë trajtime të mundshme që po testohen aktualisht është deksametaza e steroideve. COVID-19 mund të aktivizojë një përgjigje të tepruar imune, dhe dexamethasone, si steroidet e tjerë, është në gjendje të zbusë dhe modifikojë atë reagim.

Më 16 qershor, ekipi publikoi rezultatet e para në deksametazon, të cilat tregojnë se midis pacientëve me COVID-19 që kërkonin terapi me oksigjen ose ventilim mekanik, deksametazoni uli rrezikun e vdekjes me një të tretën, krahasuar me terapinë standarde vetëm.

Për njerëzit me forma më të lehta të sëmundjes që nuk kanë nevojë për oksigjen shtesë, deksametazoni nuk duket se ndihmon, dhe në të vërtetë mund edhe t’i përkeqësojë gjërat. Por në raste të rënda, deksametazoni përfaqëson një litar shpëtimi të mundshëm.

Një përparim i parë në kërkimin e madh për shërime të mundshme ka të bëjë me Remdesivir, një antiviral i ri-adaptuar që mund të shkurtojë pak kohën e shërimit nga COVID-19. Por studiuesit po kërkojnë gjithashtu mënyra për të rritur reagimin natyror antiviral të trupit. Një rrugë e mundshme përfaqësohet nga interferon beta, një proteinë që është pjesë e sistemit imunitar të njeriut.

Normalisht, kur një qelizë infektohet nga një virus, ajo lëshon shumë versione të interferoneve që u tregojnë qelizave fqinje të aktivizojnë mbrojtjen e tyre kundër mikrobeve dhe të prodhojnë një koktej të përbërjeve antivirale. Sidoqoftë SARS-CoV-2 duket se është i mirë në shmangien e këtij mekanizmi të interferonit, si rezultat përgjigja fillestare në mushkëri nuk aktivizohet plotësisht, duke e lënë virusin të veprojë i patrazuar. Lajmi për këtë dinamikë tërhoqi vëmendjen e Synairgen, një kompani britanike e bioteknologjisë. Synairgen ka zhvilluar një aerosol interferon beta, i përdorur në trajtimin e pacientëve me astmë të rëndë dhe sëmundje pulmonare obstruktive kronike, për të luftuar më mirë infeksionet virale.

Metodologjitë e shkollës së vjetër rrjedhin nga studimi i gjerë i një çrregullimi të quajtur Sindromi i distresit akut të frymëmarrjes (ARDS), simptomat e të cilit pasqyrojnë dëmtimin e mushkërive të shkaktuara nga raste të rënda të COVID-19. Mjekët thonë se kanë pasur rezultate të mira duke përdorur një teknikë ARDS të quajtur ventilim mbrojtës: rregullimi i ventilator mekanik kufizon presionin dhe vëllimin e ajrit që fryhet në mushkëri, duke zvogëluar streset që mund të shkaktojnë shqetësime të mëtejshme.

Barnat inovative nuk janë vetëm burimi i vetëm i shpresës për trajtimin e COVID-19. Po aq të rëndësishme janë praktikat e parandalimit – përdorimi i maskave, distancimi social, higjiena e duarve – dhe përmirësimet në terapitë standarde. Njohuritë e rritura që mjekët kanë tani për sëmundjen dhe strategjitë mbështetëse pothuajse me siguri kanë ndihmuar në uljen e vdekjeve.