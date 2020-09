Greqia zgjerohet me 12 milje, Rama zbulon emrat që bënë marrëveshjen: Këtu ka plasur peshku, vajti Mona për…

Kryeministri Edi Rama ka folur nga foltorja e Kuvendit për deklaratën e homologut grek për zgjerimin e Greqisë me 12 milje duke shënjestruar emrat e opozitës, për të cilët thotë se ishin ata që bënë marrëveshjen.

Rama përmendi Ilir Metën, Lulzim Bashën, Sali Berishën duke thënë se ishin ata që bënë këtë marrëveshje që e cilëson më të gabuarën për Shqipërinë. Nuk la pa përmendur kryetaren e LSI-së Monika Kryemadhi, të cilën e ironizoi për videon ku shfaqet duke lundruar me kanoe në detin Jon, ndërkohë që po dëgjon dhe këngën “Desperado” dhe i drejton mesazhin: “Ti i dëshpëruar detin e shqiptarëve nuk e fal dot!”

Fjala e kryeministrit Rama:

Dëgjova njërin këtu që bërtiti nuk e lëshojmë Detin, edhe të duash ta lëshosh, nuk e lëshon dot. Mos u bëni qesharakë dhe kaq të poshtër njëkohësisht. Në vend që të punojnë për popullin, duan ta përdorin, të marrin një votë, kap ca të kapësh dhe nisen: “Vajti Mona për të ruajtur detin në mes të detit duke hedhur lopatat sa majtas djathtas” dhe dalin me deklarata të veshur me kostum për të mbrojtur detin.

Çfarë deti po mbroni ju? Mos ka dalë gjë tokë atje ku bëni këto luftëra me varka? Keni parë gjë? Deti aty është, nuk ka lëvizur, nuk është as Deti, as Toka një materie që ndahet sic ndaheshin tenderat. Nuk funksionon kështu. Negociatat bëhen me persona të autorizuar, jo si muhabet varkash dhe personat e autorizuar kur arrijnë në konkluzion, e paraqesin tek autoritetet dhe nëse një autoritet që është qeveria, firmos marrëveshjen. Ka një autoritet që e gjykon marrëveshjen që është Zoti President dhe nuk e di pse është futur ai tek çështja e Detit. Por e di mirë se po arriti Deti tek ai, askush nuk ka cfarë ti bëjë. Ka një autoritet tjetër që është Gjykata Kushtetuese dhe më pas Parlamenti.

Ilir Meta, Sali Berisha, Lulzim Basha, Monikën që nuk ka pasur lopata në atë kohë, nuk e pyeste njeri në atë kohë, bënë një marrëveshje më të gabuar për Shqipërinë. Dhe si e bënë, me rrugë zyrtare. Nuk ka marrëveshje për territorin e një vendi, as në det as në ajër. Ka dalë Ilir Meta e ka mbrojtur. Vetëm në Shqipëri e Kosovë ndodh që një person thotë dicka në vendin e vet dhe këtu plas peshku.