“Albtelecom” lë qytetarin pa shërbim pa asnjë njoftim, SMS pas disa muajsh: Edhe mund të ketë ndodhur!

Qytetaret denoncojne se kompania Albtelecom po shkel kontratat me ta duke u nderprere sinjalin telefonik dhe ate te internetit duke i lene pa sherbim ne menyre te papritur.

Nje qytetar perdorues i nje numri te kesaj kompanie celulare, tha se pak dite me pare iu drejtua sherbimit te klientit te kompanise Albtelecom me nje njoftim zyrtar me e-mail ne lidhje me nderprerjen e sherbimit pa njoftim paraprak ne menyre te perseritur.

Saktesisht qytetari tha se ankesen e ka derguar ne daten 19 gusht duke njoftuar kompanine Albtelecom se per fajin e tyre do te procedonte me zgjidhjen e kontrates.

Kur kane kaluar 18 dite, ai thote se ka marre nje mesazh nga kompania telefonike ku i thuhet se “edhe mund” ti jete nderprere sherbimi i internetit. Nderkohe qe ne mesazh lihet evazive dhe nuk pranohet nderprerja e sherbimit, ne menyre kontradiktore kompania thote se ate dite, ka bere punime ne rrjetin e saj.

Pra sipas Albtelecom, klienti eshte furnizuar me internet edhe pse ne daten 2 shtator ata kane kerkuar nderhyrje ne rrjet te cilat pranojne se mund te kene sjelle nderprerjen e sherbimit.



Artikulimi i mesazhit duket se eshte i menduar mire, mbase kompania ate SMS e ka redaktuar me ekonomistet, juristet dhe gjithe specialistet e saj para se tja dergoje klientit, por ne gjithe kete histori ka nje problem: e verteta. Nje genjeshter sido qe te thuhet, mbetet e pavertete dhe per rrjedhoje rendesia e saj eshte baras me zero.



Po keshtu, qytetari thote se kontrata e Albtelecom me te dhe me cdo qytetar edhe zero persa kohe qe njera pale nuk respekton faktin per te cilin eshte lidhur kontrata, pra sherbimin. Nese nuk ka sherbim, nuk ka kontrate.

Nje tjeter problem ne mesazhin e kesaj kompanie eshte fakti se ne pergjigjen per klientin nuk trajtohen fare ankesat e klientit per nderprerjen e sherbimit telefonik dhe te internetit ne qender te Tiranes ne te pakten dy raste para ankeses se bere ne 19 gusht.

Detaji i fundit ne kete histori, por ne fakt me i rendesishmi, eshte se qytetari disponon te gjitha faturat e rregullta qe tregojne se ai ka kryer rregullisht pagesat mujore per sherbimin qe Albtelecom ne te pakten kater raste nuk ia ka dhene….!