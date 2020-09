Video/ U qëllua 7 herë nga polici dhe ngeli i paralizuar, flet për herë të parë Jacob Blake

Jacob Blake ka folur publikisht për herë të parë që kur një oficer policie e qëlloi shtatë herë në shpinë. 29-vjeçari thotë se ka dhimbje të vazhdueshme nga të shtënat, të cilat mjekët kanë frikë se do ta lënë të paralizuar nga beli poshtë.

Në një video të postuar të shtunën në mbrëmje në Twitter nga avokati i familjes së tij, Ben Crump, Blake tha nga shtrati i tij në spital se “çdo 24 orë është dhimbje, asgjë përveç dhimbjes. Më dhemb të marr frymë, dhemb kur fle, dhemb kur lëviz nga njëra anë në tjetrën, dhemb kur ha”.

“Jeta juaj, dhe jo vetëm jeta, këmbët, diçka që ju duhet për të lëvizur, mund të të merren kaq thjeshtë, me një të kërcitur gishtash”, tha ai.

Blake, i cili është i zi, u qëllua në shpinë nga një oficer i bardhë policie në 23 gusht pasi u largua nga tre oficerë që po përpiqeshin ta arrestonin atë. Oficeri që e qëlloi atë, Rusten Sheskey, qëlloi pasi Blake hapi derën e shoferit të makinës së tij dhe u përkul në automjet.

Të shtënat u kapën në video dhe u postuan në internet, duke shkaktuar disa net protestash dhe trazirash në Kenosha, Wisconsin, një qytet me rreth 100,000 njerëz midis Milëaukee dhe Chicago.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020