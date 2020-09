Organizoi dasma në mënyrë të përsëritur edhe pas ndëshkimeve me gjobë dhe mbyllje aktiviteti, arrestohet 52 vjecari në Durrës

Në prangat e policisë së Durrësit ka rënë shtetasi S. P., pasi organizonte dasma në nënyrë të përsëritur ndonëse ishte ndëshkuar dy herë me gjobë me nga 1.000.000 lekë dhe mbyllje aktiviteti për periudhë 6-mujore.

Njoftimi i Policisë:

Durrës

Shkeli në mënyrë të përsëritur protokollet e sigurisë duke organizuar dasëm, si dhe kundërshtoi urdhrin e policisë, arrestohet në flagrancë pronari i një lokali.

52-vjecari ishte ndëshkuar 2 herë nga shërbimet e Policisë Durrës më masë administrative dhe me mbyllje të aktivitetit për një periudhë 6-mujore, por gjatë kontrollit u konstatua përsëri duke ushtruar aktivitet në lokalin që kishte në pronësi.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës, arrestuan në flagrancë shtetasin S.P., 52 vjeç, banues në Durrës, pasi ky shtetas si pronar i një subjekti në lagjen nr.15, Durrës, i cili ishte ndëshkuar 2 herë me masë administrative me nga 1.000.000 lekë si dhe me mbyllje të aktivitetit për një periudhë 6-mujore, u konstatua nga shërbimet e Policisë duke organizuar ceremoni martesore në kundërshtim me Aktin Normativ për marrjen e masave me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.

Policia Durrës apelon për të gjithë pronarët e subjekteve që ushtrojnë aktivitet, të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.