Horoskopi per diten e sotme, 6 shtator 2020

Dashi

Kohet e fundit jeni ndjerë i stresuar dhe madje herë pas here i dëshpëruar. Ndoshta trupi po ju tregon se ka nevojë për pushim? Mësoni të dëgjoni nevojat tuaja. Në një projekt financiar mund të keni përfitime.

Demi

Se fundi doni të bëni gjithçka sipas planit. Mos harroni se jo gjithmonë gjërat ecin në këtë mënyrë ndaj përpiquni të jeni më i shkujdesur në këtë drejtim. Në dashuri do të përballeni me disa sprova.

Binjakët

Përqëndrohuni më shumë te paratë. Rrezikoni të shpenzoni më shumë nga sa keni buxhetin duke bërë që të merrni borxh. Në aspektin profesional do të ndiheni i plotësuar.

Gaforrja

Kurajo do t`ju ndihmoje të kaloni edhe ato momente të vështira që ju dalin në punë. Mbështetja e një personi do të jetë vendimtare. Në dashuri gjërat do të vështirësohen pak sot.

Luani

Në këte periudhe yjet ju favorizojnë për të gjetur një vend të ri pune. Nëse keni aplikuar shanset jane që të keni sukses. Në dashuri gjërat janë në vend numëro. Por kjo periudhë do të jetë kalimtare.

Virgjëresha

Duket se ka ardhur momenti që të hiqni barrë nga vetja. Mos e lodhni veten me gjëra për të cilen nuk vlerësoheni si duhet. Te tjeret do të nisin të kuptojne se kush jeni ju. Në dashuri gjithçka duket stabël.

Peshorja

Kjo eshte nje kohe ne te cilen yjet nuk ju favorizojnë veçanërisht në transaksione financiare. Gjithashtu bëni kujdes me nënshkrimin e dokumentave.

Akrepi

Nëse jeni duke planifikuar një udhëtim, mundësitë janë që të mos realizohet. Një pengesë mund t’ju dale papritur dhe t’ju prishë çdo parashikim. Mos harroni se jo çdo vështirësi eshtë për t’ju dëmtuar.

Shigjetari

Përpara se ta drejtoni gishtin ndaj një miku apo aleati, përpiquni të analizoni të gjitha rrethanat. Nuk duhet të lëshoni akuza pa fakte. Në dashuri mund të hasni disa keqkuptime të vogla.

Bricjapi

Një lidhje dashurie nuk po ecën me ritmet e duhura. Ndoshta problemet në punë ju pengojnë qe të kaloni më shumë me partnerin. Mos e anashkaloni asnjehere marrëdhënien që keni ndërtuar me vështirësi.

Ujori

Tregoni shume kujdes me një çështje ligjore. Nëse nuk e ndiqni nga afër gjasat janë që të përfshiheni në probleme edhe më të mëdha. Prania e partnerit tuaj do t’jua lehtësojë problemet.

Peshqit

Keni nevojë për ndryshim si në aspektin profesional ashtu edhe romantik. Duhet të lëvizni. Mos qëndroni në një vend deri sa këto ndryshime të ndodhin. Nëse jeni në kërkim të një pune gjasat janë që sot të keni fat./bw