E keqja nuk ka ardhur akoma! Paralajmërimi i frikshëm për koronavirusin, sa persona…

Koronavirusi mund të dyfishojë shifrat e jetëve të humbura në fund të këtij viti. Një studim i Instituti i Vlerësimeve dhe Shëndetit (IHME), i Universitetit të Uashingtonit tregon se në dhjetor do të rritet shifra me 3000 viktima të raportuara brenda 24 orëve.

IHME lëshoi tre parashikime të reja të bazuara në supozime të ndryshme: një skenar në rastin më të keq, një skenar më të mirë dhe një skenar më të mundshëm. Skenari më i mundshëm vlerëson se Covid-19 do të vrasë 410,450 njerëz në ShBA. deri në 1 Janar. Skenari më i keq, i cili supozon se kufizimet dhe direktivat e maskave do të lehtësohen, tregon se do të vdesin deri në 620,028 njerëz në ShBA dhe skenari më i mirë, i cili supozon maskimin universal, parashikon që 288,380 njerëz në SH.B.A. do të vdesin nga Covid-19 në 2020.

“E keqja nuk ka ardhur akoma. Nuk mendoj se ndoshta është një surprizë, megjithëse mendoj se ka një tendencë të natyrshme pasi jemi pak në verën e hemisferës veriore, për të menduar se mbase epidemia po zhduket, ”tha Dr. Christopher Murray, drejtor i IHME në një konferencë të premten.