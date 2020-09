Çfarë po e bën kaq të fortë potencialin ushtarak të Athinës që i japin avantazh të frikshëm nga Turqia

Qëllimet e Greqisë për të blerë aeroplanë të rinj luftarakë dhe për të azhurnuar forcën e saj ekzistuese ajrore mund të bëjë që Forcat Ajrore Greke (HAF) të arrijnë një avantazh cilësor shumë të frikshëm ndaj rivalit të saj turk deri në fund të 2020.

Greqia dhe Turqia aktualisht janë në një ngërç gjithnjë e më të tensionuar dhe të rrezikshëm në Detin Egje dhe Mesdheun Lindor për të drejtat e shpimit të hidrokarbureve dhe përcaktimin e kufijve të tyre detarë.

Mes këtyre tensioneve, Athina është në negociata me aleatin e saj Francë rreth marrëveshjeve të ardhshme të armëve që mund të përfshijnë prokurimin e avionëve të frikshëm Dassault Rafale të gjeneratës 4.5 të brezit francez. Zotërimi grek i avionëve të tillë mund të përbëjë një sfidë të rëndësishme për avionët turq mbi Egje dhe Mesdhe.

“Ne jemi në bisedime me Francën, dhe jo vetëm me Francën, në mënyrë që të rrisim potencialin e mbrojtjes së vendit tonë,” tha një zyrtar grek në fillim të shtatorit, duke shtuar se këto bisedime përfshijnë “blerjen e avionëve”.

Media greke pretendoi më parë se të dy vendet kishin arritur tashmë një marrëveshje për një shitje të 18 avionëve Rafale, megjithëse kjo është e pakonfirmuar dhe duket mjaft e dyshimtë për tani.

Ministri Grek i Mbrojtjes Nikos Panagiotopulos tha në janar, pas një vizite nga kryeministri i vendit Kyriakos Mitsotakis në Uashington, se Greqia ka në plan të prokurojë të paktën 24 avionë luftarakë të gjeneratës së pestë të brezit të pestë F-35 Lightning II nga Shtetet e Bashkuara për 3 miliardë dollarë.

Gazetari turk Haluk Özdalga shkoi aq larg sa deklaroi se F-35 mund t’i mundësonin Greqisë që ta kthente Egjeun në një “liqen grek”. Athina është ndërkohë në procesin e azhurnimit të inventarit ekzistues të forcës së saj ajrore. Greqia ka pak më shumë se 150 F-16 ndërsa Turqia ka 245. Në dhjetor, Panagiotopulos tha se 84 HAL F-16 do të azhurnohen me standardin më të fundit të Viper deri në vitin 2027 si pjesë e një marrëveshjeje 1.5 miliard dollarëshe me prodhuesin Lockheed Martin LMT -0.3%. Sipas Lockheed Martin, pas përfundimit të këtij programi të azhurnimit, “HAF F-16V do të jenë F-16 më të përparuar në Evropë”.

Greqia gjithashtu nënshkroi kontrata me ndërmarrjet franceze të hapësirës ajrore për të azhurnuar flotën e saj më të vogël Mirage 2000-5 gjatë së njëjtës periudhë. Vlera e kontratave vlerësohet të arrijë në 260 milion €. Turqia e ka të vështirë që të blejë avionë të rinj dhe të përmirësojë të vjetrit. SHBA ka pezulluar programin e përmirësimeve ajrore me Turqinë, pasi ajo bleu një sistem mbrojtjeje raketore nga Rusia. Turqia ka të ngjarë të mos marrë avionin nëse nuk heq plotësisht S-400 nga territori i saj, gjë që nuk ka të ngjarë ta bëjë. (burimi:”Forbes”)