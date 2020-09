Binjakët të jenë ‘gati’, i pret një takim erotik. Ja cfarë kanë parashikuar yjet për fundjavën

Dashi: Do kaloni nga arsyetimi dhe puna e përditshme drejt tendencave qe shkëlqejnë me shume èrotizëm liks dhe njerëzve qe ju përcjellin bashkëpunime te rendesishme ku ju ndjeheni te barabarte dhe ne qendër te punëve. Nje dashuri e papritur ju çon ne martese.

Demi: Do jeni ne nje periudhe pritjeje ne lidhje me nje pune apo biseda te rëndësishme pune. Por mund te investoni edhe ne nje çeshtje pronësie apo bashkëjetese me dike qe dashuroni.

Binjaket: Ka ardhur momenti te reklamoni sharmin tuaj dhe te beni komunikime me cilësore me njerëzit qe ju interesojnë. Kryesisht punët me te bukuren apo udhëtimet luksoze ju favorizohen shume.

Do keni nje takim tepër èrotik këtë fundjave ne nje udhëtim apo komunikim verbal.

Gaforrja: Duhet te mendoni si do investoni apo si do përfitoni mbas një periudhe ku morët ate qe kerkonit ne dashuri mirenjohje apo ane materiale. Do beni nje bashkepunim me dike te afert te familjes qe del me sukses.

Luani: Pas nje periudhe ku keni shijuar pasionin tuaj te fshehte apo large syve te te tjereve tashme kete fundjave do deklaroni hapur ndjenjat tuaja per nje person qe do krijoni nje lidhje te deklaruar.

Virgjeresha: Çfare ishte ne doren tuaj dhe ne mundesite e kontakteve llogjike sot mbaron. Tashme do kete nje menyre tjeter me te sofistikuar qe do ti drejtoj gjerat. Do kerkohet me shume diplomaci, luks, shije apo sharm qe tu mbushni mendjen te tjereve.

Peshorja: Po fillon te agoj nje dite e re per ju me menyren tuaj te deshiruarit apo menduarit. Me ne fund do gjeni rehatine dhe mirekeuptimin qe kërkoni. Do merreni me veten dhe do keni njohje shume interesante dalje flerte dhe jete sociale me shkelqim.

Akrepi: Do shkelqeni ne menyren tuaj intrigante dhe shume sharmante por ne nje mjedis qe quhet me i kulturuar apo me i qyteteruar se ai ku ishit mesuar. Karriera do punoj per ju. Fama juaj do ritet. Kontaktet me jashte do jene me te suksesshmet dhe lidhjet pasionante me njerez qe jetojne large.

Shigjetari: Nje pranvere e dyte do filloj ne jeten tuaj èrotike ku tashme dielli do ndricoj me shume nga prezenca juaj ne amjente dhe ne udhetime apo ne ngritjen tuaj profesionale e ne kontakte me te huajt. Nje shans i dyte te gjitheve ju qe keni deshtuar ne dashuri kete vere ju pret.

Bricjapi: Cmimi i cdo marredhenie do kuptohet per ju nga ajo qe keni vendosur te riskoni apo te shpenzoni per ta bere jeten tuaj me cilesore qe te pergatiteni per ardhjen e nje personi shume te veçante.

Ujori: Ju duhet vetem nje prezence e bukur e kendshme e ekuilibruar dhe shume shik qe te firmosni kontrata e te bashkepunoni me njerez qe do zgjèrojne rrethin e njohjeve dhe interesave tuaja.

Peshqit: Duhet te munshni mendjen te tjereve qe puna juaj do jete shume perfekte por edhe cilesore si ne pamje ashtu edhe ne brendesi dhe qe nuk duhet ti mungoj shkelqimi i nje pune shume artistike