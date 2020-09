Doktoresha feston ditëlindjen tek Infektivi, Rama: Ndodhet prej 6 muajsh në vijën e parë të luftës me Covid-19

Kryeministri Edi Ram ai uron ditëlindjen mjekes Esi Duka, e cila po e feston ditën e saj të lindjes te Spitali Infektiv, duke iu shërbyer të infektuarve me koronavirus.

Rama shkruan në ‘Facebook’ se përkushtimi në punë për dr. Esin është një mision. Sipas kryeministrit, ajo ndodhet prej 6 muajsh në vijën e parë të kësaj lufte të gjatë me #COIVID19, me energjinë e pashtershme për të ndihmuar pacientët.

Mesazhi i Ramës:

#EDHE100💐 dr. Esi!

ESI DUKA edhe sot në ditën e saj të lindjes është në spitalin infektiv si çdo ditë, prej 6 muajsh, në vijën e parë të kësaj lufte të gjatë me #COIVID19, me energjinë e pashtershme për të ndihmuar pacientët që luftojnë me këte virus të rrezikshëm e të pabesë.

Përkushtimin në këtë punë që për dr. Esin është një mision, ja njohin mirë kolegët por edhe pacientët e shumtë që ka shëruar në këto muaj të vështirë dhe është kënaqësi e nder për mua, t’i uroj këtë ditë të shënuar që përkon edhe me ditën e shënuar të Shën Terezës😍

#RESPEKT🙏