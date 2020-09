Zbardhen 16 pikat e marrëveshjes me Serbinë, ndahet Ujmani, Kosova dalje në detin Adriatik

Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshje në Shtëpinë e Bardhë në Uashington. Gazeta Express ka siguruar përmbajtjen e kësaj marrëveshje e cila përbëhet prej 16 pikave.



Kjo marrëveshje konsiderohet ekonomike dhe në paragrafim e parë thuhet se Serbia dhe Kosova kanë pranuar të normalizojnë marrëdhëniet e tyre ekonomike si më poshtë.

Ndërsa në paragrafin e fundit të marrëveshjes thuhet se Kosova dhe Izraeli janë dakorduar të njohin njëri-tjetrin.



Serbia (Beogradi) dhe Kosova (Prishtina), pajtohen të vazhdojnë përpara me normalizimin e mardhënjeve ekonomike duke vijuar si më poshtë:

Të dy palët do të implementojnë autostradën Beograd-Prishtinë e nënshkruar me 4 shkurt 2020.

Të dy palët do të implementojnë autostradën Beograd-Prishtinë e nënshkruar me 4 shkurt 2020.

Për më tepër, të dy palët do të angazhohen të gjejnë zgjidhje të përbashkët për opsionet për lidhjen e infrastrukturës hekurudhore Beograd-Prishtinë, me një port të detit të thellë në Adriatik.

Kosova (Prishtina) dhe Serbia (Belgrade) do të punojnë me Korporatën Ndërkombëtare të Financave të Zhvillimit të SH.B.A’së dhe EXIM në memorandumet e mirëkuptimit për të operacionalizuar sa vijon:

Autostrade e Paqes

Lidhja e hekurudhës do të bëhet përmes Prishtinës dhe Merdares

Lidhja e hekurudhës do të bëhet përmes Nishit dhe Prishtinës

Të sigurohet financimi për të mbështetur kreditë e kërkuara për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM)

Për më tepër, projektet bilaterale

Një prezencë ndërkombëtare e Korporatës Ndërkombëtare të Financave të Zhvillimit Ndërkombëtar me orar të plotë në Beograd, Serbi.

Të dy palët do të hapin dhe funksionalizojnë Facilitetin e Pikës së Përbashkët të pikës kufitare në Merdare.

Të dy palët do të bien dakord të punojnë me Departamentin e Energjisë të SH.B.A’së dhe subjekteve të tjera të Qeverisë së SH.B.A.-së, për të gjetur zgjidhje dhe fizibilitet për qëllimin e ndarjes së Liqenit Gazivode / Ujmani, si një furnizim i besueshëm i ujit dhe energjisë.

Presidenti amerikan, Donald Trump, pas nënshkrimit të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se kjo e sotmja është ditë historike.

Ai e ka konsideruar si sukses të administratës së tij, që të arrijnë marrëveshje mes dy shteteve që për dekada kanë qenë në konlikt. Sipas Trumpit, ka pasur negociata të dështuara për ta zgjidhur problemin mes Kosovës dhe Serbisë.

“Është ditë historike. Jam i lumtur të njoftojë Kosova dhe Serbia janë zotuar për normalizim ekonomik. Shumë vite, dekada do të thojë, pas një historie tragjike dhe të dhunshme, dhe pas shumë negociatave të dështuara, administrata ime ka propozuar një mënyrë të re për të shuar ndarjet. Dy vendet kanë arritur një marrëveshje të madhe, diçka që askush nuk ka besua se do të jetë e mundur”, ka thënë Trump.