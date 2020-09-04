LEXO PA REKLAMA!

Punonte pas daljes në pension, koronavirusi i merr jetën kirurges së njohur në Shkodër

Lajmifundit / 4 Shtator 2020, 21:17
Punonte pas daljes në pension, koronavirusi i merr jetën kirurges së njohur në Shkodër

Mjekja kirurge Zyliha Kraja ka ndërruar jetë si pasojë e Covid-19 në moshën 78-vjeçare.

Përpara se të infektohej gjendja e saj shëndetësore ishte e mirë, por ditët e fundit u përkeqësua.

Kraja eshte nje nder specialistet me te mira ne historine e spitalit te Shkodres dhe prej 15 vitesh ka sherbyer si kirurge edhe pse ka dale ne pension.

Ajo ka kontribuar për vite me radhë në fushën e mjekësisë në Shkodër.

Edhe pse prej vitesh ishte në pension ajo sërish ka vijuar të kontribuojë në spitalin e Shkodrës. Zyliha Kraja është bashkëshortja e dramaturgut të njohur Fadil Kraja.

Dyshohet se ne spital u infektua. Zyliha Kraja eshte bashkeshortja e dramaturgut te njohur Fadil Kraja.

