Punonte pas daljes në pension, koronavirusi i merr jetën kirurges së njohur në Shkodër
Mjekja kirurge Zyliha Kraja ka ndërruar jetë si pasojë e Covid-19 në moshën 78-vjeçare.
Përpara se të infektohej gjendja e saj shëndetësore ishte e mirë, por ditët e fundit u përkeqësua.
Kraja eshte nje nder specialistet me te mira ne historine e spitalit te Shkodres dhe prej 15 vitesh ka sherbyer si kirurge edhe pse ka dale ne pension.
Ajo ka kontribuar për vite me radhë në fushën e mjekësisë në Shkodër.
Edhe pse prej vitesh ishte në pension ajo sërish ka vijuar të kontribuojë në spitalin e Shkodrës. Zyliha Kraja është bashkëshortja e dramaturgut të njohur Fadil Kraja.
Dyshohet se ne spital u infektua.