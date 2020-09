Marrëveshja me Kosovën, Vuçiç qetëson serbëT: Nuk ka njohje reciproke

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç ka deklaruar pas marrëveshjes së firmosur në Shtëpinë e Bardhë se serbët mund të qëndrojnë të qetë, pasi nuk ka njohje reciproke.

Ai e konsideroi një marrëveshje triumfale për Serbinë dhe shprehet i kënaqur për punën e delegacionit të tij për gjithçka u arrit.

“Shqiptarët thanë se do të nënshkruanin gjithçka nëse kthehej pika 10. Nuk ka njohje të ndërsjellë, serbët mund të qëndrojnë të qetë.

Kur bëhet fjalë për Mini Schengen, ata kishin disa kundërshtime, ata u përzien me Shengenin, as ne dhe as amerikanët nuk e kuptuam vërtet.

Kjo është një marrëveshje e mirë për Serbinë, do të tingëllojë triumfale nëse them urime, por unë jam sinqerisht i kënaqur dhe të gjithë anëtarët e delegacionit, me atë që kemi arritur,” tha Vuçiç.