“Shqipëria është aq e pasur sa ka për të gjithë”, Rudina Hajdari nis fushatën elektorale

Shqiperia ka aq shume pasuri sa ka per te gjithe. Vendin tone po e mban peng nje kaste politike te pangopurish.

Me keto fjale dhe te tjera ne lidhje me vendin, Rudina Hajdari ka nisur fushaten me ane te nje videoje ne Facebook ku fton qytetaret per ashkebisedim te hapur gjate shtatorit me qellim qe me pas te hartohet nje strategji per te miren e perbashket.

#Bashkohemi Më dëgjo pak minuta dhe nëse e mendon si unë të ftoj të bashkohemi në një rrugëtim të gjatë për të ardhmen. Gjatë gjithë shtatorit do të jemi në çdo lagje e qytet për të takuar e dëgjuar këdo që do ndryshim.Më shkruaj këtu në fb, në insta, email te hajdari.rudina@gmail.com apo te rudinahajdari.al. #Bashkohemi