Horoskopi per diten e sotme, 2 shtator 2020

Dashi

Do të keni mjaft mundësi për tu argëtur sot, por bëni kujdes me shpenzimet dhe mbi të gjitha të mos shpenzoni në kurriz të të tjerëve. Mbështesni persont që kanë nevojë për ju, sidomos kur i dini dobësitë e tyre.

Demi

Emocionet që po rriten rreth jush dhe një personi tjetër do t’ju bëjnë të ndiheni mjaft mirë. Çlironi energjinë duke u përfshirë në gjëra të ndryshme. Do të jetë ditë perfekte në disa aspekte të jetës suaj.

Binjaket

Do të jeni ne nje pozite te shkelqyer per te ndihmuar disa nga miqte tuaj sot. Ka gjasa që një prej miqve tuaj duhet te levize dhe ju do të jeni mbeshtetja e tij. Ndoshta dikujt i duhet nje hua e vogel per te kaluar javen, ose ata duan qe ju te vini me ta për nje detyre te veçante. Është dita kur duhet te provoni veten dhe te tregoni se sa mund të bëni.

Gaforrja

Te presesh qe te tjerët të arrijne te ty eshte humbje kohe . Nese ata nuk jane ende ne shpejtesi tende, nuk ka kuptim te prisni prej tyre më. Levizni perpara pa marre kontributin e tyre. Problemet ne pune mund t’ju irritojnë, por mos lejoni qe problemet tuaja profesionale te ndikojnë ne jeten private.

Luani

Ështe nje dite e mrekullueshme per te njohur njerez te rinj. Nese keni planifikuar nje interviste per pune ose takim, mund te jeni te sigurt se do te shkoje mire. Nuk përjashtohet mundësia e një lajmi të mirë në fund të ditës.

Virgjeresha

Mos jini i paduruar me veten tuaj tani. Duhet kohe per te mesuar diçka te re, ndaj tregohuni të duruar. Mundohuni te jeni shume me realist!

Peshorja

Lejoni qe të tjerët te marrin kontrollin e një cështje të rëndësishme. Nese e lini nje bashkepunetor te drejtoje ekipin, do te shihni nje qasje krejt te re per nje sere problemesh. Te qenit pasiv nuk eshte gjithmone nje shenje e dobesise.

Akrepi

Krijimtaria juaj eshte ne nivelin me te larte aktualisht, dhe po ju ushqen mendjen me disa mendime shume origjinale. Jo gjithçka e juaja do të jetë nje sukses i madh, thjesht çlirohuni dhe shijoni momentin. Tregoji botes se si mendoni , edhe nese mendimi juaj mund te mos jete ai I duhuri.

Shigjetari

Përpiquni të reflektoni për situata që ju kanë ndodhur kohët e fundit, pasi ka ardhur momenti qe te merrni vendim lidhur me raportin ne çift. Per ata qe jane vetem, ky nuk eshte nje moment i mire dhe fatmiresisht do te jeni te rrethuar nga miq te sinqerte. Ne sferen profesionale, pas shume pritjesh, do te arrini te merrni kenaqesite e shume pritura.

Bricjapi

Sot mund t’ju rrethojnë situata të rënduara emocionalisht. Lerini të afërmit tuaj te vendosin vete. Mos u tregoni shume kritik, pasi mund të humbisni edhe miq me vlerë.

Ujori

Rekomandohet të hiqni dore nga gjerat e vjetra, shqetesimet e panevojshme dhe ankthet. Ndiqni intuiten dhe mos u bazoni vetem tek keshillat e te tjereve. Do te kaloni nje mbremje te qete romantike.

Peshqit

Miqte mund te ndihen sikur po i fshihni gjera aktualisht, prandaj flisni me ta duke u treguar të sinqertë. Ju deshironi te kaloni ca kohe vetem, çfarë do të ndikojë mjaft mirë në gjendjen tuaj emocionale./bw