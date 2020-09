“Aty ku ferrit nuk i shpëton njeri”/ Pamje shqetësuese nga Ambasada shqiptare në Greqi, njerëzit…

Sot pamje te tjera nga e famshmja ambasada atje ku ferrit nuk i shpëton njeri. Shikojnë sasinë dhe lënë pasdore cilësinë, distancën sociale apo vendosjen e maskave. Po nuk u larguan dipllomatet dhe zevendësimi tyre me njerëz te përgjegjshëm këto avaze do te kemi o zoti Agron Tare. Nga 7 muaj qe pret emigranti per te rivonuar pasaporten ju thoni do ta coni afatin ne 15 ditë Zoti ju ndigjoftë dhe ju bekoftë në zgjidhjen e ketij problemi disa vjeçar që ende po torturon emigrantet.

Gepostet von Shpetim Zinxhiria am Mittwoch, 2. September 2020