Artan Hoxha sulmon Carlo Bollinon: Në 7 muaj Edi Rama i dha 1 miliard euro nga taksat e shqiptarëve

Gazetari Artan Hoxha i cili deri pak muaj me pare ka qene pjese e Report Tv, ka sulmuar diten e sotme pronarin e ketij televizioni Carlo Bollino, duke e akuzuar se ka pranuar transferta deri ne miliarda leke nga Igli Gjelishti, fitues i tenderave te Ajencise Kombetare te Sherbimeve te Informacionit, AKSHI.



Ja cfare shkruan Artan Hoxha ne faqen zyrtare:

Thashe une, “duhet te jete ndonje peshk i madh aty brenda”, nuk dukej si dore e Nazifit kjo…

“Nga shtatori 2019 deri në mars 2020, për periudhën 7 mujore kompania, Web & Development Communication i ka transferuar kompanisë C-7-Kommunication Systems 899.959.250 lekë dhe kompanisë Media Content 52.894.800 leke.

Nga te dhënat e Qendrës Kombëtare të Biznesit, kompania C-7-Kommunication Systems është në pronësi te MTSC shpk ose Report TV i Carlo Bolino.

Ndërsa kompania Media Content është në pronësi te FFM Group shpk e cila është 80% në pronësi të Alba Malltezit, bashkëshortes së pronarit të report TV, Carlo Bolino.

Pra siç shikohet qartë nga dokumentet, Edi Rama nëpërmjet AKSHI-t dhe Igli Gjelishtit i ka kaluar Carlo Bolinos vetëm në 7 muaj afro 1 miliardë lekë nga taksat e shqiptarëve.

Pyetja që lind është se përse këto para kanë përfunduar në llogaritë e kompanive të Bolinos?!

Carlo Bolino ka marrë miliarda lekë nëpërmjet tenderave publike të qeverisë se Edi Rames për të bërë makiazhin e propagandës qeveritare.

Duke përdorur këto kompani dhe shumë të tjera si to, Carlo Bolino është bërë përfitues i parave të taksapaguesve shqiptarë.

Kjo është skema e transferimit të afro 1 miliard lekëve në llogarite e Carlo Bollinos nga taksat e shqiptareve”…

Keshtu tha sot ne dreke Partia Demokratike, e cila pyeti publikisht Edi Ramën se kush fshihet pas Igli Gjelishtit kompania e të cilit ka marrë në dy vitet e fundit 7.5 miliardë leke tendera.

A thua te dijë gje Edi Rama?!!!!

He Agush, Agush, sa me shume te fryhet llogaria me taksat e shqiptareve, aq me shume i ul rrogat te koteci…

Po te vjen ujku verdalle kotecit, nuselala ishte lule….