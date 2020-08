Nis faza e dytë e përzgjedhjes së deputetëve në PD, kush i nënshtrohet në fillim filtrit të kontrollit

Pas përfundimit të fazës së parë të përzgjedhjes së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, Komisioni i Vlerësimit ka nisur këtë të hënë fazën e dytë të seleksionimit.

Sipas burimeve në Partinë Demokratike, të parët do i nënshtrohen filtrit të dytë nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit, do të jenë ish-deputetët e dalë nga zgjedhjet e 2017-ës, si dhe kryesia e Partisë Demokratike.

Të gjithë ish-deputetët dhe Anëtarët e Kryesisë, u konfirmuan nga anëtarësia e PD, e po ashtu kaluan edhe fazën e parë të përzgjedhjes.

Sipas udhëzimit të demokratëve, sa i përket këtij procesi, ish-deputetë dhe antarësia e PD, nuk kanë për detyrim të plotësojnë formularin e vetëdeklarimit, kjo e argumentuar me arsyen se ata e kanë bërë deklarimim për pasurinë në ILDKPI dhe për dekriminalizimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërsa sa i përket antarësisë, ku jo të gjithë kanë qenë deputetë, anëtarët e saj i janë nënshtruar vettingut më të hershëm që është zhvilluar nga komisioni i drejtuar nga Halim Kosova. Por Komisioni i Vlerësimit do t’i vlerësojë këta kandidatë në bazë të disa kritereve të tjera.

Burime bëjnë me dije se një prej kritereve lidhet me rezultatet e marra, nga secili ish-deputet, në zgjedhjet e vitit 2017 në qarkun dhe zonat ku kanë qenë të angazhuar në fushatë, por gjithashtu edhe angazhimi opozitar përgjatë këtij 3- vjeçari. Ky do jetë një ndër kriteret përcaktues nëse ish-deputetët do të marrin ose jo besimin e komisionit për të qenë në fazën finale të procesit, përpara se të jenë në listat e deputetëve.

Një tjetër kriter lidhet me jetën profesionale dhe publike të secilit prej kandidateve.

Në këtë listë nuk bën pjesë emri i kreut të demokratëve, Lulzim Basha, sekretarit të përgjithshëm të PD-së, dy nënkryetarëve të partisë, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, si dhe ish-kryeministrat e ish-presidentët e PD-se. Komisioni ka fshirë nga lista edhe emrin e Myslim Murrizit dhe Rudina Hajdarit, të cilët, pas vendimit për të mos i djegur mandatet në vitin 2019, u larguan nga të gjitha forumet e Partisë Demokratike. Ndërkohë, ish-deputetja Valentina Duka është tërhequr nga politika dhe do të përkushtohet në pedagogji.