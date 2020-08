Kush triumfoi në MTV VMA 2020, lista e plotë e fituesve

Emrat më të mëdhenj të muzikës, u mblodhën (të distancuar) për MTV Video Music Awards e këtij viti. Por kush triumfoi dje? Ariana Grande dhe Lady Gaga kryesuan listën e nominimeve me 9, 7 prej të cilave janë për bashkëpunimin e dyshes “Rain on Me”. Afër tyre u renditën Billie Eilish dhe The Weeknd me nga 6 nominime secili.

Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit MTV shtoi dy kategori të reja, në nder të muzikës së krijuar gjatë pandemisë:

1- Videoja më e mirë nga shtëpia dhe 2- Performanca më e mirë gjatë karantinës.

Lista e plotë:

-Videoja e vitit

The Weeknd – “Blinding Lights”

-Artisti i vitit

Lady Gaga

-Kënga e vitit

Lady Gaga dhe Ariana Grande – “Rain On Me”

-Bashkëpunimi më i mirë

Lady Gaga ëith Ariana Grande – “Rain on Me”

-Kënga e verës

Blackpink – “How You Like That”

-Artisti i ri që goditi më shumë

Doja Cat

-Grupi më i mirë

BTS

-Kënga më e mirë POP

BTS – “On”

-Kënga më e mirë HIP-HOP

Megan Thee Stallion – “Savage”

-Kënga më e mirë ROCK

Coldplay – “Orphans”

-Kënga më e mirë nga muzika alternative

Machine Gun Kelly – “Bloody Valentine”

-Kënga më mire latine

Maluma ft. J Balvin – “Que? Pena”

-Kënga më e mirë R&B

The Weeknd – “Blinding Lights”

-Kënga më e mirë K-POP

BTS – “On”

-Videoja me mesazhin më të mirë

H.E.R. – “I Can’t Breathe”

-Videoja më e mirë muzikore nga shtëpia

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

-Performanca më e mirë e karantinës

CNCO – Unplugged At Home

-Videoja me regjinë më të mirë

Taylor Swift – “The Man” – realizuar nga Taylor Swift

-Kinematografia më e mirë

Lady Gaga ëith Ariana Grande – “Rain On Me” – Cinematography by Thomas Kloss

-Realizimi artistik më i mirë

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter” – realizuar nga Christian Stone

-Efektet vizuale më të mira

Dua Lipa – “Physical” – realizuar nga EIGHTY4

-Koreografia më e mirë

BTS – “On” – koreografia nga Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun

-Editimi më i mirë

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter” – realizuar nga Alexandre Moors, Nuno Xico