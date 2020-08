Cfarë po ndodh me kufirin detar me Greqinë?! Meta i kërkon llogari Ramës

Presidenti Ilir Meta i ka derguar kryeministrit Edi Rama nje kerkese per informacion ne lidhje me ceshtjen e kufirit detar me Greqine.

Lajmi eshte bere i ditur nga burime zyrtare qe thane se Meta ka kerkuar te dhena ne lidhje me fazen ku jane bisedimet me palen greke pas deklaratave te kryeministrit helen per zgjerim me 12 milje te kufirit detar ne zonen kufizuese me Shqiperine.

Ne leter Meta pyet nese Rama ka biseduar me homologun grek dhe nese po, kerkon informacion per permbajtjen e bisedes.

Mediat greke kane deklaruar se pas planit te Athines per te zgjeruar kufirin detar me 12 milje, ministri i Jashtem do te vizitoje Tiranen per ta diskutuar kete ceshtje m autoritetet shqiptare.

Nga ana jeter kryeministri Edi Rama ka deklaruar se per kete ceshtje nuk ka asnje levizje qe ka stadi ku kane mbetur diskutimet e lena pergjysme nga ish ministrat e Jashtem Nikos Kotzias dhe Ditmir Bushati./lajmifundit.al