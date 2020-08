U kapën në hotel të zhveshur/ Pas daljes nga burgu Hermes Nikaj humb kontaktet me bosin e Mamurrasit. Ndahet çifti

Që Hermes Nikaj, i njohur si Zogu i Tiranës, intrigon kureshtjen e shqiptarëve, kjo është vërtetuar me vitet e tij në ekran. Hermes u lirua nga paraburgimi i 313-ës 4 muaj më parë dhe vijon të jetë në masën e sigurisë “Arrest shtëpie”, pa të drejtën që të dalë nga shtëpia, veçse për arsye shëndetësore dhe emergjente, gjithnjë me leje nga gjyqësori. Ende nuk ka një vendim të formës së prerë pasi s’janë mbyllur hetimet, por përfaqësuesit ligjorë të Nikajt kërkojnë pafajësi. Mësohet se arrestit në shtëpi të moderatorit po i vjen fundi dhe se në shtator pritet që ai të rifitojë lirinë e plotë, për t’iu rikthyer ekranit, thonë burime pranë 26-vjeçarit.

Kujtojmë që Hermes Nikaj u ndalua në një dhomë hoteli jashtë Tirane me partnerin e tij nga Mamurrasi, që sipas mediave ishte një sipërmarrës i njohur. Sipas portaleve asokohe, ai u kap i zhveshur në momentin kur ndërhyri Policia, me një zotëri nga Kurbini. Zogu ishte përfolur edhe më parë për biseksualitetin e tij, por vazhdimisht e mohonte duke bërë publike lidhje me femra sexy, siç ishte edhe bashkëjetesa me një nga partneret e Hermesit, duke e deklaruar hapur lidhjen e tyre edhe në intervista televizive. Së fundi u përfol në media marrëdhënia e Hermesit me bosin nga Mamurrasi, megjithatë po thuhet se i është dhënë fund historisë mes dy djemve dhe se nuk kanë më kontakte së bashku, sipas mikeshave të Nikajt.

Me një pasion për mjetet e shtrenjta dhe jetën luksoze, gazetari Nikaj ra në sy pak para se të arrestohej duke u komentuar edhe nga ndjekesit se si i siguronte gjithë këto të mira materiale.

Pas arrestimit të tij, portalet zbuluan se kush fshihej pas të ardhurave marramendëse dhe luksit të shfrenuar, pikërisht pasaniku nga Mamurrasi, i cili i hapi edhe një biznes pak kohë më parë, një qendër estetike. Duke u nisur dhe nga pamja e jashtme gjithnjë e kuruar, ai shpenzonte pafund për veshje të markave të shtrenjta, që flitej se miku ia blinte duke mos kursyer.

Në rrjetet sociale të Hermesit nuk mungojnë udhëtimet në Dubai, Egjipt e ishujt grekë dhe në destinacionet më luksoze të botës, ku ka ekspozuar edhe hotelet me 5 yje, në të cilat shijonte komoditetet e shumta. Gjate pushimeve të fundit, Zogu i Tiranës ishte në shoqërinë e një zotërie që vazhdimisht e fshihte ose e priste në foto. Gjithashtu, në postimet e tij në rrjete gjatë 2019-ës, 26-vjeçari e kishte bërë zakon të pozonte përpara tufave të mëdha me euro dhe dhuratave prej markave më luksoze. Të shohim se ç’do të ndodhë më tej, pasi të gjithë po presin me kureshtje një deklaratë nga vetë Hermesi për këtë histori, të cilën ai me siguri do ta japë pasi të mbyllet çështja gjyqësore.