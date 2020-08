Kompania shqiptare nxjerr në treg paketën e sigurimit Anti-COVID

Kompania e sigurimeve Sigal eshte pershtatur me kohen dhe ka nxjerre ne treg nje pakete te dedikuar situates se pandemise.

Duke qene se perballja me koronavirusin eshte kthyer ne nje situate aspak te lehte edhe per ata qe e kalojne, pasi ekziston nevoja per trajtim shendetesor ne aspektin e kontrolleve dhe te mjekimeve, PAKETA E SIGURIMIT ANTI-COVID, ofron nje sere sherbimesh e lehtesirash te cilat jane njoftuar ne faqen zyrtare te kompanise:

➡ÇFARË PËRFSHIN:

✅Nuk ka kufizim moshe për sigurim shëndeti

✅Ofron sigurim jete për mosha më të reja se 65 vjeç

✅Mundëson të konsultoheni me mjek, pa shkuar tek ai

✅Ju mundëson të merrni shpërblim fiks edhe pse mund të mos keni fatura shëndetësore

✅Ofron zbritje deri në 50% për analizat e CT, analizën serologjike, etj

➡SI MUND TA MERRNI KËTË PAKETË?

✅Aplikoni pnline për çdo anëtar të familjes

✅Prisni aprovimin dhe linkun e pagesës

✅Polica 1 vjeçare e sigurimit do të dërgohet me e-mail dhe do të ketë datë fillimi 15 ditë pas pagesë së primit

✅👇Për të MËSUAR MË SHUMË mbi “TELEFONO NJË MJEK” klikoni në:

➡PLOTËSO FORMULARIN për paketën COVID-19 dhe POROSIT ONLINE👇:

